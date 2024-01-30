В Омске зарегистрировали новую сеть общепита

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
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В документах указано, что основным видом деятельности организации числится «деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием навынос». Размер уставного капитала данного предприятия составляет один млн рублей. Гениальным директором является Денис Одажиу.
Помимо деятельности, связанной с общественным питанием, бизнесмен занимается правом, арендой и управлением недвижимости. Ему принадлежат ООО «Финансовая группа „Новый город“ и ООО „Промышленные технологии“.
Ранее редакция Города55 писала о том, что на сайте бесплатных объявлений появилась информация о продаже заведения общепита в центре Омска. Речь идет о баре Aperitivo, расположенном по улице Карла Либхнета. Его оценивают в 4 млн рублей.