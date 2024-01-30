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Ресторан

В Омске зарегистрировали новую сеть общепита

30 января 2024, 03:51
Фото: 1MI
Ресторан

Новая сеть общепита начнет работать в Омске

Согласно данным ЕГРЮЛ, 26 января 2024 года в Омске зарегистрировано ООО «Фабрика изобилия».

В документах указано, что основным видом деятельности организации числится «деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием навынос». Размер уставного капитала данного предприятия составляет один млн рублей. Гениальным директором является Денис Одажиу.

Помимо деятельности, связанной с общественным питанием, бизнесмен занимается правом, арендой и управлением недвижимости. Ему принадлежат ООО «Финансовая группа „Новый город“ и ООО „Промышленные технологии“.

Ранее редакция Города55 писала о том, что на сайте бесплатных объявлений появилась информация о продаже заведения общепита в центре Омска. Речь идет о баре Aperitivo, расположенном по улице Карла Либхнета. Его оценивают в 4 млн рублей.

У заброшенного «Летура». В центре Омска выставили на продажу бар за четыре миллиона
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#Общество#Недвижимость#Омск#Егрюл#Общепит#Анастасия Чернобаева#Фабрика изобилия
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