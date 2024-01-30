«В квартирах 45 градусов». Жилой дом на омской окраине вторые сутки топит кипятком

Отметим, что ситуация уже вышла за рамки одного дома. Последствия аварии ощущают на себе и жильцы близлежащих строений по адресам: ул. 5-й Гвардейской бригады, 1 и ул. Олимпийская, 1. Однако у них, по словам нашей собеседницы, ситуация все же обстоит лучше, так как там сделан ремонт в подъездах. Здесь же он не проводился больше 20 лет, из-за чего от сырости сильно страдают стены, пол и потолок.