«В квартирах 45 градусов». Жилой дом на омской окраине вторые сутки топит кипятком

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
С жалобой на ситуацию в редакцию Города55 обратилась жительница дома по адресу ул. Олимпийская, 2. Она рассказала, что уже вторые сутки подвал топит кипятком, из-за чего в квартирах невозможно находиться: духота, сырость и пар повышают температуру в жилых помещениях до 45 градусов.
«В подвале у нас все сыро, откачивают воду, в квартире сыро. Обои все мокрые, окна все мокрые, даже пол мокрый. Отопление отключено, но как будто оно работает. Пригласила в квартиру представителя управляющей компании по ул. Петра Осминина, и он сказал, что это все обвалится и рухнет. В подвале у нас постоянно сырость, боимся, что скоро дом может завалиться», — рассказала женщина.
Отметим, что ситуация уже вышла за рамки одного дома. Последствия аварии ощущают на себе и жильцы близлежащих строений по адресам: ул. 5-й Гвардейской бригады, 1 и ул. Олимпийская, 1. Однако у них, по словам нашей собеседницы, ситуация все же обстоит лучше, так как там сделан ремонт в подъездах. Здесь же он не проводился больше 20 лет, из-за чего от сырости сильно страдают стены, пол и потолок.
«ЖЭК даже не думает приходить, представительства из тепловой компании тоже не видели. С нашего подъезда валит пар уже больше суток. Мы заявки давно подавали, лично я женщина соседнего подъезда. Куда только не звонили, управляющая компания только давала советы куда обратиться. Звонили с пятницы, а приехали только в понедельник, вчера. Работать начали только сегодня», — добавила омичка.
Кроме того, жильцы боятся более серьезных проблем, которые может принести затопление. Среди них — замыкание проводки, способное повлечь весомый ущерб жилым помещениям и имуществу омичей. Также в последнее время в квартирах стали появляться тараканы, которых раньше, как уверяет собеседница, никогда не было.
Несмотря на опасения и реальную опасность, в которой приходится жить людям на протяжении долгого времени, на многочисленные заявления и жалобы не реагируют тепловая и управляющая компании. По словам местных, нежелание идти не контакт порой доходит до абсурда.
«У нас старый дом, а если у нас замкнет проводка? Наш дом постоянно затапливает, мы обращались и в тепловую компанию, в управляющую. Они уже знают телефоны, с которых мы постоянно звоним, начальник говорит: „мы берем всегда трубку“, но когда видят что с наших телефонов звоним, просто не берут трубку», — поделилась женщина.
Омичка надеется, что информация о состоянии жилого дома дойдет до администрации города и губернатора, так как в таких условиях становится все сложнее существовать, нужно принимать незамедлительные меры. Жильцы пытались повлиять на ситуацию, но, к сожалению, с «мертвой точки» она так и не сдвинулась.
Ранее Город55 писал о проблемах, с которыми столкнулись переселенцы из аварийного жилья в квартирах новостроек.