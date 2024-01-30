В Кемерово школа мальчикам запретили отращивать волосы

В документе было указано, что ученикам запрещается появляться в школе в джинсах, пляжной одежде или в одежде бельевого стиля. Для девочек было запрещено носить каблуки и одежду с открытым декольте. Это, возможно, можно понять (хотя не ясно, почему педагогам не нравятся каблуки). Но авторы документа пошли еще дальше — они подробно описали правила для причесок (как мужских, так и женских) и не забыли про ногти, макияж и педикюр.