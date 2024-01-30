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Published Сегодня, 10:59

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В Кемерово школа мальчикам запретили отращивать волосы

30 января 2024, 10:59
Родители одной из учениц школы № 14 в Кемерово обратились в редакцию Сибдепо с жалобой на предложенный им документ по внешнему виду учеников.

В этом документе говорилось о том, как должны выглядеть ученики. По словам родителей, в нем использовались такие формулировки, как «не допускается» и «не разрешается». Родителям это показалось неприятным и не соответствующим документу рекомендательного характера, пишет sibdepo.ru.

В документе было указано, что ученикам запрещается появляться в школе в джинсах, пляжной одежде или в одежде бельевого стиля. Для девочек было запрещено носить каблуки и одежду с открытым декольте. Это, возможно, можно понять (хотя не ясно, почему педагогам не нравятся каблуки). Но авторы документа пошли еще дальше — они подробно описали правила для причесок (как мужских, так и женских) и не забыли про ногти, макияж и педикюр.

В документе было указано, что у девочек и девушек средней или длинной волосы должны быть собраны в пучок и закреплены заколками. Распущенные волосы не допускаются. У мальчиков и юношей же должна быть только короткая стрижка. Длинные волосы не разрешены. Также запрещен яркий макияж, маникюр и пирсинг. У девушек ногти должны быть средней длины, маникюр должен быть бесцветным или светлых тонов без рисунков, наклеек или страз.

Родители считают, что подобные ограничения неразумны и лишают детей самостоятельности в выборе своего внешнего вида.

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