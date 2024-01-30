«Строили тяп-ляп». Омичи из аварийных домов рассказали, в какие условия их переселили

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Жалоба на ситуацию появилась в городском паблике «Омск Live». Омичка, которая недавно переехала в квартиру дома №18к9 на улице Завертяева, рассказала, в каких условиях приходится жить после переселения. По ее словам, уже 2 месяца жилые помещения топит водой, а управляющая компания не может ничего с этим сделать.
«После выдачи ключей, 2 месяца творится вот такое, квартиры текут, такое ощущение, что строили все тяп-ляп. Обращались в управляющую компанию, они только приходят, отписываются, плечами пожимают и уходят», — рассказала местная жительница.
Кроме того, как удалось выяснить жильцам, от такого положения дел страдают не только они. С идентичными проблемами столкнулись омичи, которых переселили в дом №18к8 на той же улице.
«Вот такие новостройки в Омске. С одного аварийного в другие развалины переезжаешь», — добавила омичка.
На ситуацию отреагировали в региональной Госжилинспекции, посоветовав обратиться с проблемой напрямую к ним.
«В сложившейся ситуации собственникам следует обратиться в Госжилинспекцию с официальным обращением для обследования и выявления нарушений», — объяснили жильцам.
В городской администрации также добавили, что в жилом доме, на который поступила жалоба, проведут комиссионное обследование. В нем примут участие представители застройщика и УК. Что из этого выйдет — пока неизвестно, остается только ждать результатов и, самое главное, решения проблемы.