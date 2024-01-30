«Строили тяп-ляп». Омичи из аварийных домов рассказали, в какие условия их переселили

Жалоба на ситуацию появилась в городском паблике «Омск Live». Омичка, которая недавно переехала в квартиру дома №18к9 на улице Завертяева, рассказала, в каких условиях приходится жить после переселения. По ее словам, уже 2 месяца жилые помещения топит водой, а управляющая компания не может ничего с этим сделать.