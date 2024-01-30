Соразмерно инфляции. С 1 февраля омичам повысят социальные и страховые выплаты

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Изменения вступят в силу с 1 февраля текущего года и затронут многие категории граждан. Отметим, что это уже второе повышение выплат с начала января.
Так, в первую очередь изменения затронули омичей-инвалидов и ветеранов, также был повышен материнский капитал. Например, для семей, которые еще не успели воспользоваться деньгами, средства увеличатся на 43 400 рублей и составит более 630 000 рублей, а второго ребенка при таких же условиях — до 833 000 рублей. Родителям, которые уже потратили часть суммы, тоже предусмотрена индексация остатка.
Помимо перечисленного, социальный фонд увеличил выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет и пособие при рождении или усыновлении, которое выплачивается единовременно. Отмечается, что изменения вступят в силу автоматически, омичам не придется заполнять дополнительные бумаги или писать какие-то заявления.
Ознакомиться со списком категорий граждан, которым полагается увеличение выплат на 7,4%, можно на сайте социального фонда Омской области по ссылке: https://sfr.gov.ru/branches/omsk/news/~2024/01/30/259902.
Напомним, что ранее Владимир Путин подписал указ о мерах поддержки многодетных семей в регионах.