Соразмерно инфляции. С 1 февраля омичам повысят социальные и страховые выплаты

Так, в первую очередь изменения затронули омичей-инвалидов и ветеранов, также был повышен материнский капитал. Например, для семей, которые еще не успели воспользоваться деньгами, средства увеличатся на 43 400 рублей и составит более 630 000 рублей, а второго ребенка при таких же условиях — до 833 000 рублей. Родителям, которые уже потратили часть суммы, тоже предусмотрена индексация остатка.