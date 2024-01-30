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Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Самой редкой медспециальностью в России стал невролог

30 января 2024, 10:53
В России становится все сложнее найти врачей-специалистов первичного звена здравоохранения. Проведенный Всероссийский мониторинг выявил самые дефицитные специальности.

Дмитрий Цвич, аналитик из Народного фронта, поделился с «Ридус» данными исследования.

Первое место по дефициту занимает невролог. Уже второй год подряд эта специальность имеет большую нехватку в больницах по всей России. Нередко бывает так, что пациентам необходимо посетить эндокринолога, но его просто нет. В исследовании Цвича эндокринологи занимают второе место по дефициту. А третье место занимает участковый терапевт.

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