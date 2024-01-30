Самой редкой медспециальностью в России стал невролог

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Дмитрий Цвич, аналитик из Народного фронта, поделился с «Ридус» данными исследования.
Первое место по дефициту занимает невролог. Уже второй год подряд эта специальность имеет большую нехватку в больницах по всей России. Нередко бывает так, что пациентам необходимо посетить эндокринолога, но его просто нет. В исследовании Цвича эндокринологи занимают второе место по дефициту. А третье место занимает участковый терапевт.