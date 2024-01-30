Самой редкой медспециальностью в России стал невролог

Первое место по дефициту занимает невролог. Уже второй год подряд эта специальность имеет большую нехватку в больницах по всей России. Нередко бывает так, что пациентам необходимо посетить эндокринолога, но его просто нет. В исследовании Цвича эндокринологи занимают второе место по дефициту. А третье место занимает участковый терапевт.