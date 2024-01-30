С клиентской базой и без конкурентов. В Омской области продают похоронный бизнес

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
В Колосовке Омской области продают действующий похоронный бизнес. Имеется прощальный зал, оборудование для обшивки гробов. Цена — 2 млн рублей.
«Отдельно продается рабочий автомобиль, стоимость обсуждается индивидуально. Наработанная клиентская база, нет конкурентов», — говорится в объявлении.
Причины продажи бизнеса не указаны.
Согласно данным сайта Rusprofile, компания ООО «Исток», которой принадлежит бизнес, зарегистрирована в 2021 году. Генеральным директором предприятия является Вадим Косяк.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске за 140 млн выставили на продажу цех по производству гробов и венков.