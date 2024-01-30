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Posted Сегодня, 07:45

Published Сегодня, 07:45

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С клиентской базой и без конкурентов. В Омской области продают похоронный бизнес

30 января 2024, 07:45
Фото: 1MI
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В Омской области за 2 млн выставили на продажу готовый похоронный бизнес

Компания находится в Колосовке. Также вместе с бизнесом продают оборудование для обшивки гробов.

В Колосовке Омской области продают действующий похоронный бизнес. Имеется прощальный зал, оборудование для обшивки гробов. Цена — 2 млн рублей.

«Отдельно продается рабочий автомобиль, стоимость обсуждается индивидуально. Наработанная клиентская база, нет конкурентов», — говорится в объявлении.

Причины продажи бизнеса не указаны.

Согласно данным сайта Rusprofile, компания ООО «Исток», которой принадлежит бизнес, зарегистрирована в 2021 году. Генеральным директором предприятия является Вадим Косяк.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске за 140 млн выставили на продажу цех по производству гробов и венков.

С наработанной базой клиентов. В Омске за 140 млн продают цех по изготовлению гробов
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#Бизнес#Омск#Омская область#Автомобиль#Здание#Ограждение#Евгений Игишев#Оборудование#Похороный бизнес#Гробы
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