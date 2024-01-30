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В Омской области простились с участником СВО

«Проявил высочайшую отвагу». В Омской области простились с участником спецоперации

30 января 2024, 12:37
Фото: 1MI

В Омской области простились с участником СВО

Сообщение о гибели бойца появилось в группе Федерации джиу-джитсу Омской области.

В записи сообщается, что гвардии сержант Иван Вяткин погиб на полях СВО во время выполнения боевых задач 19 января. У него осталось два сына.

«Мы глубоко скорбим и хотим выразить вашей семье наши самые искренние соболезнования. Нет слов, способных полностью выразить нашу боль и горечь в этот момент, но знайте, что мы разделяем вашу скорбь и стоим рядом с Вами. Ваш отец проявил высочайшую отвагу и преданность своей стране, выполняя специальные задачи военной операции. Его смелость и самоотверженность останутся в наших сердцах навсегда», — обратились к семье мужчины представители Федерации джиу-джитсу Омской области.

В группе также добавили, что готовы помогать семье погибшего бойца и оказать необходимую поддержку в этот сложный период.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Ивана Вяткина.

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