«Проявил высочайшую отвагу». В Омской области простились с участником спецоперации

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
В записи сообщается, что гвардии сержант Иван Вяткин погиб на полях СВО во время выполнения боевых задач 19 января. У него осталось два сына.
«Мы глубоко скорбим и хотим выразить вашей семье наши самые искренние соболезнования. Нет слов, способных полностью выразить нашу боль и горечь в этот момент, но знайте, что мы разделяем вашу скорбь и стоим рядом с Вами. Ваш отец проявил высочайшую отвагу и преданность своей стране, выполняя специальные задачи военной операции. Его смелость и самоотверженность останутся в наших сердцах навсегда», — обратились к семье мужчины представители Федерации джиу-джитсу Омской области.
В группе также добавили, что готовы помогать семье погибшего бойца и оказать необходимую поддержку в этот сложный период.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Ивана Вяткина.