Омские нефтепереработчики вновь победили в конкурсе на новогоднее оформление города

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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Updated Сегодня, 04:40
Администрация Омска подвела итоги новогоднего смотра-конкурса украшений городских территорий. Жюри оценивало гармоничность и креативность оформления, учитывало наличие ледяных скульптур и световых конструкций, благоустройство локаций. Одним из лидеров конкурса стал Омский НПЗ, который уже на протяжении многих лет побеждает в номинации среди промышленных предприятий.
Этой зимой ОНПЗ украсил прогулочные зоны Омска в единой концепции с использованием своего фирменного стиля. Так, на набережной Оми установили одиннадцатиметровую ель и смонтировали иллюминацию в бело-синей гамме, в Советском парке предприятие построило ледовый городок с пятиметровой снежной крепостью, а сквер Молодоженов украсили сказочными фигурами. Конкурсную комиссию покорило использование современных дизайнерских тенденций и ледовых элементов в китайском стиле.
«Участие нашего предприятия в праздничном оформлении города входит в периметр новогодних благотворительных мероприятий. Самое теплое из них — волонтерская акция „Письмо Деду Морозу“ для подопечных социальных центров. Омский НПЗ традиционно помогает городу в подготовке к Новому году и старается создать у взрослых и маленьких омичей праздничное настроение», — рассказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.