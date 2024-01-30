Омские нефтепереработчики вновь победили в конкурсе на новогоднее оформление города

Этой зимой ОНПЗ украсил прогулочные зоны Омска в единой концепции с использованием своего фирменного стиля. Так, на набережной Оми установили одиннадцатиметровую ель и смонтировали иллюминацию в бело-синей гамме, в Советском парке предприятие построило ледовый городок с пятиметровой снежной крепостью, а сквер Молодоженов украсили сказочными фигурами. Конкурсную комиссию покорило использование современных дизайнерских тенденций и ледовых элементов в китайском стиле.