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Published Сегодня, 05:20

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Updated Сегодня, 05:22

Батарея

Омичи останутся без горячей воды и отопления

30 января 2024, 05:20
Фото: 1MI
Батарея

Сразу в нескольких округах Омска отключат горячую воду и отопление

По информации от пресс-службы АО «Тепловая компания», сегодня, 30 января, некоторые дома останутся без тепла и горячего водоснабжения.

На улице 2 Совхозная, 31, 75-й Гвардейской бригады, 1, улице Ватутина, 3-1 рабочие будут проводить ремонтные работы на трубопроводе, устранять повреждения.

Как уточнили в пресс-службе компании, все неполадки устранят в течение дня.

«Руководство компании относится к этому процессу с большой ответственностью и контролирует его ход. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение и горячее водоснабжение для жителей города», — сказали в «Тепловой компании».

Напомним, что сегодня, 30 января, с 11:00 до 17:00 под отключение холодной воды попадает дом по адресу: ул. Краснознаменная, 8а. С 10:00 до 23:00 ремонтные работы будут проводить по адресу: ул. Сенной тупик, 1А. С 11:00 до 17:00 воды не будет у жителей поселков 1-й Кирпичный, Степной, и Загородный.

Воды не будет. Омичи на два дня останутся без холодного водоснабжения
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#Общество#Отопление#Горячая вода#Тепловая компания#Омичи#Анастасия Чернобаева
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