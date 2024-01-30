Омичи останутся без горячей воды и отопления

Напомним, что сегодня, 30 января, с 11:00 до 17:00 под отключение холодной воды попадает дом по адресу: ул. Краснознаменная, 8а. С 10:00 до 23:00 ремонтные работы будут проводить по адресу: ул. Сенной тупик, 1А. С 11:00 до 17:00 воды не будет у жителей поселков 1-й Кирпичный, Степной, и Загородный.