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Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

иллюстрация

Хоценко объявил о федеральной практике, куда съедутся промышленники со всей Сибири

30 января 2024, 12:34
Фото: Город55
иллюстрация
Мероприятие стартует в конце февраля и завершается в начале марта.

С 29 февраля по 1 марта в Омске будет организована стажировка для руководителей и представителей региональных органов власти в области промышленности, институтов развития, в том числе по реализации индустриальных и промышленных парков. Мероприятие также окажется полезным для представителей промышленных предприятий и бизнес-компаний.

В стажировке по программе «Федеральная практика» поучаствуют специалисты Минпромторга РФ, федеральных институтов развития и госкорпораций. Участники двухдневной встречи узнают об инструментах поддержки промышленности и получают ответы на интересующие вопросы по поводу того, как развивать предприятие.

«Федеральный центр находится с регионами в постоянном продуктивном диалоге, что позволяет осуществлять единую политику развития промышленности, обеспечивая эффективное решение задачи по достижению технологического суверенитета нашей страны, поставленной перед нами президентом России Владимиром Путиным. Призываю представителей омских предприятий, бизнеса принять участие в „Федеральной практике“. У вас есть отличная возможность обменяться опытом с коллегами, обзавестись полезными знакомствами, в режиме живого общения узнать обо всех мерах поддержки и о том, как ими воспользоваться, чтобы получить максимальный результат», — заявил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Мероприятие проведут в областном конгресс-холле (ул. 70 лет Октября, д. 25, к.2). Зарегистрироваться на участие можно здесь.

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#Политика#Бизнес#Омск#Омская область#Промышленность#Новости#Виталий Хоценко#Алина Ясинская
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