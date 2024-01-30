Хоценко объявил о федеральной практике, куда съедутся промышленники со всей Сибири

С 29 февраля по 1 марта в Омске будет организована стажировка для руководителей и представителей региональных органов власти в области промышленности, институтов развития, в том числе по реализации индустриальных и промышленных парков. Мероприятие также окажется полезным для представителей промышленных предприятий и бизнес-компаний.