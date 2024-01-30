Бананы и лосось — ключевые продукты в борьбе с бессонницей, говорит биолог

Среди них Лялина выделяет чай из ромашки, мелиссы и мяты, который может помочь справиться с бессонницей. Также полезным оказывается теплое молоко с медом. Кроме того, бананы и брокколи содержат аминокислоту триптофан, которая способствует сну и стимулирует выработку гормона мелатонина. Магний, также влияющий на выработку мелатонина, можно получить из миндаля. Овсянка, особенно если ее запарить, также может быть полезна благодаря содержащемуся в ней магнию. И наконец, лосось, богатый омега-3 жирными кислотами, может повлиять на качество сна.