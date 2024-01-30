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Posted Сегодня, 15:38

Published Сегодня, 15:38

Modified Сегодня, 15:43

Updated Сегодня, 15:43

Бананы и лосось — ключевые продукты в борьбе с бессонницей, говорит биолог

30 января 2024, 15:38
Ирина Лялина, которая в данный момент исполняет обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, поделилась с «Известиями» информацией о продуктах, которые помогут бороться с бессонницей.

Она объяснила, что бессонница — это состояние, которое может привести к депрессии и неприятно изнурять. Вместо того, чтобы прибегать к алкоголю, который ошибочно считается хорошим снотворным, эксперт рекомендует обратить внимание на другие продукты, пишут «Известия».

Среди них Лялина выделяет чай из ромашки, мелиссы и мяты, который может помочь справиться с бессонницей. Также полезным оказывается теплое молоко с медом. Кроме того, бананы и брокколи содержат аминокислоту триптофан, которая способствует сну и стимулирует выработку гормона мелатонина. Магний, также влияющий на выработку мелатонина, можно получить из миндаля. Овсянка, особенно если ее запарить, также может быть полезна благодаря содержащемуся в ней магнию. И наконец, лосось, богатый омега-3 жирными кислотами, может повлиять на качество сна.

Лялина дополнительно отмечает, что перед сном следует избегать употребления кофеина и никотина. Она также рекомендует поддерживать регулярную физическую активность, придерживаться определенного распорядка сна и вставания, а также не использовать гаджеты за 30 минут до сна. Важно понимать, что эффективность этих методов может различаться для каждого человека. Если бессонница становится проблемой, рекомендуется обратиться к врачу и получить индивидуальные рекомендации по борьбе с ней.

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