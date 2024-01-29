Врач Алентов рассказал об опасности фермерского молока

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Врач-терапевт Игорь Алентов предупредил об опасностях молока для людей с диагностированной лактазной недостаточностью. У таких людей организм не производит достаточно ферментов для расщепления лактозы, что может вызывать различные проблемы со здоровьем, такие как вздутие живота, газообразование, урчание, жидкий стул, тошнота и рвота. Однако это не означает, что все молочные продукты должны быть полностью исключены из рациона. Люди с лактазной недостаточностью могут потреблять сыры, творог, йогурты и кефир, так как эти продукты содержат меньше лактозы и частично ферментированы, пишут «Известия».
Также врач отметил возможные риски употребления фермерского молока. В условиях фермы может не соблюдаться технология обработки продукта, что повышает риск инфекций. Кроме того, есть возможность заразиться клещевым энцефалитом или боррелиозом при укусе клещей коровой. Молоко также может содержать гноеродную флору, если у животного был мастит. Это может привести к различным воспалительным инфекционным заболеваниям.
Один из распространенных предрассудков связан с ультрапастеризованным молоком. Некоторые люди ошибочно полагают, что это связано с добавлением консервантов или антибиотиков. Однако на самом деле ультрапастеризация подразумевает специальную технологическую обработку, при которой молоко нагревается до высокой температуры и охлаждается. Это делает продукт фактически стерильным и сохраняет его полезные свойства. Однако после вскрытия упаковки, вероятность порчи или скисания молока такая же, как и у любого другого молока. При употреблении прокисшего молока также существует риск отравления, в зависимости от бактерий, которые находятся в продукте.
В целом, молоко является полезным и питательным продуктом, но следует учитывать потенциальные опасности и ограничения его употребления в некоторых случаях.