Врач Алентов рассказал об опасности фермерского молока

Один из распространенных предрассудков связан с ультрапастеризованным молоком. Некоторые люди ошибочно полагают, что это связано с добавлением консервантов или антибиотиков. Однако на самом деле ультрапастеризация подразумевает специальную технологическую обработку, при которой молоко нагревается до высокой температуры и охлаждается. Это делает продукт фактически стерильным и сохраняет его полезные свойства. Однако после вскрытия упаковки, вероятность порчи или скисания молока такая же, как и у любого другого молока. При употреблении прокисшего молока также существует риск отравления, в зависимости от бактерий, которые находятся в продукте.