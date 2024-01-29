Воды не будет. Омичи на два дня останутся без холодного водоснабжения

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
Сегодня, 29 января, с 11:00 до 17:00 сотрудники «ОмскВодоканала» будут выполнять ремонтные работы на водопроводе по адресу: проспект Мира, 51. Воды не будет по следующим адресам:
Завтра, 30 января, с 11:00 до 17:00 под отключение попадает дом под адресу: ул. Краснознаменная, 8а. С 10:00 до 23:00 ремонтные работы будут проводить по адресу: ул. Сенной тупик, 1А. С 11:00 до 17:00 воды не будет у жителей поселков 1-й Кирпичный, Степной, и Загородный.