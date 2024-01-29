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Published Сегодня, 04:20

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В Омске на два дня отключат холодную воду

Воды не будет. Омичи на два дня останутся без холодного водоснабжения

29 января 2024, 04:20

В Омске на два дня отключат холодную воду

В пресс-службе АО «ОмскВодоканал» сообщили, что 29 и 30 января в некоторых домах города отключат холодную воду.

Сегодня, 29 января, с 11:00 до 17:00 сотрудники «ОмскВодоканала» будут выполнять ремонтные работы на водопроводе по адресу: проспект Мира, 51. Воды не будет по следующим адресам:

Фото: ОмскВодоканал

Завтра, 30 января, с 11:00 до 17:00 под отключение попадает дом под адресу: ул. Краснознаменная, 8а. С 10:00 до 23:00 ремонтные работы будут проводить по адресу: ул. Сенной тупик, 1А. С 11:00 до 17:00 воды не будет у жителей поселков 1-й Кирпичный, Степной, и Загородный.

Фото: ОмскВодоканал
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#Общество#Омск#Анастасия Чернобаева
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