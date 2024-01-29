В Омске открыли вакансии для председателя районного суда и еще четырех судей

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 05:51
В Омске открыли вакансию председателя Советского районного суда, сообщается на сайте Квалификационной коллегии судей региона.
Также судьи требуются в Арбитражный суд, Кировский районный суд, Октябрьский районный суд (2 вакансии). Документы от кандидатов принимают до 19 февраля включительно.
Отметим, что судьи назначаются президентом России сроком на 6 лет при наличии положительного заключения Квалификационной коллегии.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске в Восьмой арбитражный апелляционный суд требуются сотрудники в отдел обеспечения на зарплату до 67 тысяч.