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Posted Сегодня, 05:49

Published Сегодня, 05:49

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Updated Сегодня, 05:51

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В Омске открыли вакансии для председателя районного суда и еще четырех судей

29 января 2024, 05:49
Фото: 1MI
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Судьи назначаются президентом сроком на 6 лет.

В Омске открыли вакансию председателя Советского районного суда, сообщается на сайте Квалификационной коллегии судей региона.

Также судьи требуются в Арбитражный суд, Кировский районный суд, Октябрьский районный суд (2 вакансии). Документы от кандидатов принимают до 19 февраля включительно.

Отметим, что судьи назначаются президентом России сроком на 6 лет при наличии положительного заключения Квалификационной коллегии.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске в Восьмой арбитражный апелляционный суд требуются сотрудники в отдел обеспечения на зарплату до 67 тысяч.

Зарплата до 67 тысяч. В суде Омска ищут начальника и специалиста в отдел обеспечения
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#Омск#Омская область#Арбитражный суд#Вакансии#Евгений Игишев#Судьи#Председатель
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