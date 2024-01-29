В банкротящемся ДРСУ-2 появится еще один специалист за 40 тысяч рублей в месяц

В Арбитражном суде Омской области сейчас слушается дело о банкротстве акционерного общества «ДРСУ №2». 26 января прошло очередное заседание кредиторов компании. Из официального сообщения следует, что участники этой встречи одобрили план внешнего управляющего и решили один кадровый вопрос.