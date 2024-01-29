В банкротящемся ДРСУ-2 появится еще один специалист за 40 тысяч рублей в месяц

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
В Арбитражном суде Омской области сейчас слушается дело о банкротстве акционерного общества «ДРСУ №2». 26 января прошло очередное заседание кредиторов компании. Из официального сообщения следует, что участники этой встречи одобрили план внешнего управляющего и решили один кадровый вопрос.
— Согласовать привлечение арбитражным управляющим специалиста для обеспечения возложенных на него обязанностей с размером (оплатой) услуг 40 000 руб. в месяц, — гласит принятое на заседании решение №2.
Известно, что «за» в этом случае проголосовали 85% участников заседания.
Напомним: учредителями «ДРСУ №2» являются профильные министерства Омской области. Компания банкротится из-за накопившихся огромных долгов. Руководит ею сейчас конкурсный управляющий Петр Круподра.