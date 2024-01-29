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В банкротящемся ДРСУ-2 появится еще один специалист за 40 тысяч рублей в месяц

В банкротящемся ДРСУ-2 появится еще один специалист за 40 тысяч рублей в месяц

29 января 2024, 13:38
Фото: 1MI

В банкротящемся ДРСУ-2 появится еще один специалист за 40 тысяч рублей в месяц

Кредиторы утвердили план внешнего управляющего.

В Арбитражном суде Омской области сейчас слушается дело о банкротстве акционерного общества «ДРСУ №2». 26 января прошло очередное заседание кредиторов компании. Из официального сообщения следует, что участники этой встречи одобрили план внешнего управляющего и решили один кадровый вопрос.

— Согласовать привлечение арбитражным управляющим специалиста для обеспечения возложенных на него обязанностей с размером (оплатой) услуг 40 000 руб. в месяц, — гласит принятое на заседании решение №2.

Известно, что «за» в этом случае проголосовали 85% участников заседания.

Напомним: учредителями «ДРСУ №2» являются профильные министерства Омской области. Компания банкротится из-за накопившихся огромных долгов. Руководит ею сейчас конкурсный управляющий Петр Круподра.

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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#ДРСУ-2
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