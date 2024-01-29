Свекольный сок нормализует функции сосудов и уменьшает их спазмы

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
По данным Healthline, свекольный сок является одним из наиболее полезных напитков благодаря этому свойству. Кроме того, он улучшает общее состояние здоровья, так как способствует работе дыхательной и сердечно-сосудистой систем, повышает выносливость организма и мышечную силу, пишет ИА RuNews24.ru.
Еще одно преимущество свекольного напитка заключается в его способности снижать риск развития рака. Это достигается благодаря наличию антиоксидантов и противовоспалительных веществ в соке.
Однако врачи отмечают, что людям с заболеваниями почек, диабетом и аллергиями следует быть осторожными при употреблении свекольного сока.