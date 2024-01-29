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Posted Сегодня, 06:36

Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

Свекольный сок нормализует функции сосудов и уменьшает их спазмы

29 января 2024, 06:36
Сок из свеклы содержит нитраты, которые в организме превращаются в азот. Этот элемент необходим для нормальной работы сосудов и предотвращения спазмов.

По данным Healthline, свекольный сок является одним из наиболее полезных напитков благодаря этому свойству. Кроме того, он улучшает общее состояние здоровья, так как способствует работе дыхательной и сердечно-сосудистой систем, повышает выносливость организма и мышечную силу, пишет ИА RuNews24.ru.

Еще одно преимущество свекольного напитка заключается в его способности снижать риск развития рака. Это достигается благодаря наличию антиоксидантов и противовоспалительных веществ в соке.

Однако врачи отмечают, что людям с заболеваниями почек, диабетом и аллергиями следует быть осторожными при употреблении свекольного сока.

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