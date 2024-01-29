Свекольный сок нормализует функции сосудов и уменьшает их спазмы

По данным Healthline, свекольный сок является одним из наиболее полезных напитков благодаря этому свойству. Кроме того, он улучшает общее состояние здоровья, так как способствует работе дыхательной и сердечно-сосудистой систем, повышает выносливость организма и мышечную силу, пишет ИА RuNews24.ru.