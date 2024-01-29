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Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Спрос на торговую и офисную недвижимость растет в Петербурге

29 января 2024, 12:26
По информации, опубликованной порталом «КоммерсантЪ», в Санкт-Петербурге наблюдается увеличение спроса на торговую и офисную недвижимость.

Это обусловлено нехваткой подобного типа помещений в Москве, что привело к увеличению арендных сделок в столице культуры. Количество доступных помещений также ограничено по сравнению с Москвой, пишет runews24.ru.

На данный момент аренда офисов класса А стоит примерно 1700 рублей за квадратный метр, а офисов класса В — в среднем 1200 рублей за квадратный метр.

Ранее журналисты «Новых Известий» составили рейтинг производителей мебели лофт. Несмотря на то, что стиль лофт зародился в середине прошлого столетия, он остается актуальным и в настоящее время. В материале представлены 10 отечественных производителей мебели лофт.

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