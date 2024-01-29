Спрос на торговую и офисную недвижимость растет в Петербурге

Ранее журналисты «Новых Известий» составили рейтинг производителей мебели лофт. Несмотря на то, что стиль лофт зародился в середине прошлого столетия, он остается актуальным и в настоящее время. В материале представлены 10 отечественных производителей мебели лофт.