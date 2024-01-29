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Сотрудники ГИБДД установили личности погибших в аварии под Новоуральском

29 января 2024, 11:09
Сотрудники ГИБДД в Свердловской области выяснили имена четырех людей, погибших в аварии с участием автобуса и легкового автомобиля под Новоуральском.

Установлено, что в аварии погибли водитель иномарки «Ситроен», родившийся в 1993 году, а также два пассажира машины — мужчина 1971 года рождения и женщина 1980 года рождения. Водитель и мужчина были жителями Новоуральска, а женщина жила в Екатеринбурге и работала риелтором. Они ехали в столицу Урала, чтобы провести сделку с недвижимостью, пишет ИА «УралПолит.ru»

Также в аварии погиб тренер детской хоккейной команды школы олимпийского резерва Новоуральска, который родился в 1957 году. Пока неизвестно, сколько человек пострадало в результате столкновения, но все дети, находившиеся в автобусе, родились в 2008 году.

Движение на этом участке дороги временно прекращалось для того, чтобы достать автобус и иномарку из кювета. Сейчас оно восстановлено.

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