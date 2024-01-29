Сотрудники ГИБДД установили личности погибших в аварии под Новоуральском

Установлено, что в аварии погибли водитель иномарки «Ситроен», родившийся в 1993 году, а также два пассажира машины — мужчина 1971 года рождения и женщина 1980 года рождения. Водитель и мужчина были жителями Новоуральска, а женщина жила в Екатеринбурге и работала риелтором. Они ехали в столицу Урала, чтобы провести сделку с недвижимостью, пишет ИА «УралПолит.ru»