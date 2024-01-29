РЭО: На конкурс «Зеленый квадрат» подано более 500 заявок

Как отметили в компании, арт-объекты призваны еще раз обратить внимание людей на необходимость бережного отношения к окружающей среде и правильной утилизации отходов. Свои проекты участники заявляли в виде эскизов или фотографий готовых работ, пишет 56orb.ru.