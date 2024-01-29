РЭО: На конкурс «Зеленый квадрат» подано более 500 заявок

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Как отметили в компании, арт-объекты призваны еще раз обратить внимание людей на необходимость бережного отношения к окружающей среде и правильной утилизации отходов. Свои проекты участники заявляли в виде эскизов или фотографий готовых работ, пишет 56orb.ru.
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, на конкурс «Зеленый квадрат», стартовавший в конце прошлого года, поступила 561 заявка. Среди представленных арт-объектов есть как концепции, так и презентации уже законченных работ.
Он также отметил, что мероприятие проходит в международном формате: среди конкурсантов участники из Казахстана, Беларуси, Армении и Азербайджана.
Ранее сообщалось, что целью конкурса является привлечение внимания к отрасли, а также созданию экономики замкнутого цикла.
По итогам мероприятия конкурсное жюри отберет 50 лучших работ. Их авторы поедут на образовательную программу Академии «Меганом» арт-кластера «Таврида» в Крыму. У финалистов появится возможность создать новые объекты и доработать свои ранее созданные проекты.
По словам PR-директора департамента коммуникаций РЭО Дмитрия Бойко, некоторые объекты затем отправятся на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, а остальные будут продемонстрированы на других площадках страны.
«Сейчас мы занимаемся подготовкой шорт-листа и вскоре его также представим», — добавил Дмитрий Бойко.
В числе партнеров конкурса — арт-кластер «Таврида» и Всемирный фестиваль молодежи. Как отмечается, фестиваль пройдет по указу президента РФ Владимира Путина и примет 20 тыс. российских и иностранных участников.