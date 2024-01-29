Пустили с молотка. Производственный комплекс на Левобережье Омска продали за 31 млн

Компания-победитель сможет использовать земельный участок для размещения производственной базы. На территории уже находятся склад с навесом, административные здания, два цеха, проходная, прорабский участок и гараж. Общая площадь зданий — 4175,9 кв. м, но состояние всех объектов — неудовлетворительное. Они завалены мусором и старой мебелью, а конструктивные элементы зданий частично разрушились. Так что для дальнейшей эксплуатации помещений на 2-й Солнечной придется сначала выполнить уборку и капремонт.