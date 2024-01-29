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Иллюстрация

Пустили с молотка. Производственный комплекс на Левобережье Омска продали за 31 млн

29 января 2024, 04:46
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске за 31 млн продали заброшенный производственный комплекс на 2-й Солнечной

За лот, включающий в себя земельный участок и несколько зданий общей площадью 4175,9 кв. м, боролись две омские компании.

Акционерное общество «Дом. РФ» нашло покупателя для земельно-имущественного комплекса, расположенного на 2-й Солнечной в Кировском округе. За лот, включающий в себя земельный участок площадью 14690 кв. м и несколько зданий, боролись две местные компании — «Консалтинговый центр — Флэш» и «ПГС-компани».

Начальная цена в итоге выросла на 3,7 млн до 31,94 млн рублей. Победителем стал «Консалтинговый центр — Флэш», которым с 7 декабря 2023 года владеет Максим Квасников (раньше ООО принадлежало Константину Киселевскому).

Участок на 2-й СолнечнойУчасток на 2-й Солнечной
Здания на 2-й СолнечнойЗдания на 2-й Солнечной
Здания на 2-й СолнечнойЗдания на 2-й Солнечной
Здания на 2-й СолнечнойЗдания на 2-й Солнечной
Без ремонта точно не обойтисьБез ремонта точно не обойтись
Участок на 2-й Солнечной
Фото: ГИС Торги

Компания-победитель сможет использовать земельный участок для размещения производственной базы. На территории уже находятся склад с навесом, административные здания, два цеха, проходная, прорабский участок и гараж. Общая площадь зданий — 4175,9 кв. м, но состояние всех объектов — неудовлетворительное. Они завалены мусором и старой мебелью, а конструктивные элементы зданий частично разрушились. Так что для дальнейшей эксплуатации помещений на 2-й Солнечной придется сначала выполнить уборку и капремонт.

Добавим, что «Консалтинговый центр — Флэш» зарегистрировали еще в 2008 году. Фирма специализируется на аренде и управлении собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

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#Бизнес#Омск#Продажа#Производство#Торги#Земельный участок#Новости#Юлия Истомина
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