Пустили с молотка. Производственный комплекс на Левобережье Омска продали за 31 млн

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
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Updated Сегодня, 04:48
Акционерное общество «Дом. РФ» нашло покупателя для земельно-имущественного комплекса, расположенного на 2-й Солнечной в Кировском округе. За лот, включающий в себя земельный участок площадью 14690 кв. м и несколько зданий, боролись две местные компании — «Консалтинговый центр — Флэш» и «ПГС-компани».
Начальная цена в итоге выросла на 3,7 млн до 31,94 млн рублей. Победителем стал «Консалтинговый центр — Флэш», которым с 7 декабря 2023 года владеет Максим Квасников (раньше ООО принадлежало Константину Киселевскому).
Компания-победитель сможет использовать земельный участок для размещения производственной базы. На территории уже находятся склад с навесом, административные здания, два цеха, проходная, прорабский участок и гараж. Общая площадь зданий — 4175,9 кв. м, но состояние всех объектов — неудовлетворительное. Они завалены мусором и старой мебелью, а конструктивные элементы зданий частично разрушились. Так что для дальнейшей эксплуатации помещений на 2-й Солнечной придется сначала выполнить уборку и капремонт.
Добавим, что «Консалтинговый центр — Флэш» зарегистрировали еще в 2008 году. Фирма специализируется на аренде и управлении собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.