Остались ключи. Омичка решила похитить деньги из кафе, в котором раньше работала

26-летнюю омичку нашли полицейские, после чего привезли в участок для выяснения всех обстоятельств. Оказалось, что украденные деньги она потратить не успела, поэтому их вернули владелице кафе. Сейчас девушку ждет наказание. По факту произошедшего следователь отдела полиции №7 возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе регионального УМВД.