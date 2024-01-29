Остались ключи. Омичка решила похитить деньги из кафе, в котором раньше работала

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Она рассказала, что сумма ущерба составила более 66 000 рублей, деньги пропали из сейфа. Сигнализация в кафе сработала поздно вечером, после завершения рабочей смены. Приехав на место, хозяйка заведения обнаружила пропажу.
Женщина решила посмотреть записи с камер видеонаблюдения, которые запечатлели момент кражи. Злоумышленницей оказалась бывшая сотрудница, у которой остались ключи после увольнения.
26-летнюю омичку нашли полицейские, после чего привезли в участок для выяснения всех обстоятельств. Оказалось, что украденные деньги она потратить не успела, поэтому их вернули владелице кафе. Сейчас девушку ждет наказание. По факту произошедшего следователь отдела полиции №7 возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе регионального УМВД.