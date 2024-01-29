Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:24

Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Омичка решила похитить деньги из сейфа кафе, в котором раньше работала

Остались ключи. Омичка решила похитить деньги из кафе, в котором раньше работала

29 января 2024, 10:24
Фото: 1MI

Омичка решила похитить деньги из сейфа кафе, в котором раньше работала

В полицию с заявлением о краже обратилась 40-летняя владелица заведения.

Она рассказала, что сумма ущерба составила более 66 000 рублей, деньги пропали из сейфа. Сигнализация в кафе сработала поздно вечером, после завершения рабочей смены. Приехав на место, хозяйка заведения обнаружила пропажу.

Женщина решила посмотреть записи с камер видеонаблюдения, которые запечатлели момент кражи. Злоумышленницей оказалась бывшая сотрудница, у которой остались ключи после увольнения.

26-летнюю омичку нашли полицейские, после чего привезли в участок для выяснения всех обстоятельств. Оказалось, что украденные деньги она потратить не успела, поэтому их вернули владелице кафе. Сейчас девушку ждет наказание. По факту произошедшего следователь отдела полиции №7 возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Украл ноутбук и два телефона. Омич пришел в гости и обворовал хозяйку квартиры
Узнать подробнее
#Кража#Омск#Омская область#Нарушения#Деньги#Нарушение#Новости#Кафе#Кража денег#Кражи#Нарушитель#Нарушение закона#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Беды с транспортом, пострадавшие школьники и новые вакансии. Главные темы этой недели
Вчера, 11:30
Внезапное потепление и снег. Стало известно, какая погода ожидает омичей на неделе
Вчера, 03:40
Омичка Юлия Романова получила награду «AVN Award 2024»
Вчера, 14:45
«Не имели права отдавать игру»: капитан «Авангарда» о поражении «Трактору»
Вчера, 16:09
Недоступный воздух. Прокуратура проверила «Омсктехуглерод» после выбросов в городе
Сегодня, 07:24
В Омске восстановят «Крокодила и лягушек» — один из старейших фонтанов города
Вчера, 13:24