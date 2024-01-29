Оптовый обман. В Омске вступил в силу приговор местному жителю за «продажу» сахара

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
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Updated Сегодня, 03:51
Суд признал мужчину виновным по чч. 3-4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном и особо крупном размерах») и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также житель города обязан заплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.
«Судом установлено, что данный гражданин путем обмана похитил более три млн рублей под видом продажи товаров (сахар, отруби, минеральное удобрение) трем организациям, расположенным в разных субъектах России», — уточнили в ведомстве.
Мужчина представлялся чужим именем и имел доступ к расчетным счетам некой коммерческой организации, которые позже обналичил.
В итоге, суд оставил приговор без изменений.