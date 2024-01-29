Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:49

Published Сегодня, 03:49

Modified Сегодня, 03:51

Updated Сегодня, 03:51

Омич под видом оптовых продаж обманул три организации на три млн рублей

Оптовый обман. В Омске вступил в силу приговор местному жителю за «продажу» сахара

29 января 2024, 03:49

Омич под видом оптовых продаж обманул три организации на три млн рублей

По информации от пресс-службы региональной прокуратуры, Омский областной суд проверил законность и обоснованность приговора по уголовному делу в отношении 56-летнего омича.

Суд признал мужчину виновным по чч. 3-4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном и особо крупном размерах») и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также житель города обязан заплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

«Судом установлено, что данный гражданин путем обмана похитил более три млн рублей под видом продажи товаров (сахар, отруби, минеральное удобрение) трем организациям, расположенным в разных субъектах России», — уточнили в ведомстве.

Мужчина представлялся чужим именем и имел доступ к расчетным счетам некой коммерческой организации, которые позже обналичил.

В итоге, суд оставил приговор без изменений.

Вынесут приговор. Омичке грозит до двух лет тюрьмы за сбитого пешехода
Узнать подробнее
#Происшествия#Омск#Суд#Приговор#Штраф#Похищение#Обман#Лишение свободы#Рубли#Анастасия Чернобаева
Подпишитесь
Беды с транспортом, пострадавшие школьники и новые вакансии. Главные темы этой недели
Вчера, 11:30
Внезапное потепление и снег. Стало известно, какая погода ожидает омичей на неделе
Вчера, 03:40
Упустили преимущество в три шайбы. «Авангард» проиграл челябинскому «Трактору»
Вчера, 15:48
Не представляют интереса. В Омске приговорили к вырубке больше 3,5 тысяч деревьев
27 января, 06:35
Омский «Авангард» гарантировал себе место в плей-офф КХЛ
Вчера, 16:29
«Знаю, что такое поработать лопатой». Мэр Омска рассказал об уборке снега в городе
Вчера, 07:07