Оптовый обман. В Омске вступил в силу приговор местному жителю за «продажу» сахара

Суд признал мужчину виновным по чч. 3-4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном и особо крупном размерах») и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также житель города обязан заплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.