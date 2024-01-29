Омская медсестра оказалась в команде знаменитостей проекта «Выжить в Самарканде»

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Вчера, 28 января, не телеканале «ТНТ» вышел третий выпуск реалити-шоу «Выжить в Самарканде». Одной из участниц является жительница Полтавского района Омской области Марина Нисилевич, которая стала претендентов на вылет с проекта.
Также риск прокинуть реалити-шоу был у певца Влада Топалова, который представлял команду звезд. Чтобы решить, кто останется в проекте и поборется за победу, участникам необходимо было пройти дополнительное испытание. В нем сильнее оказался Влад. Однако исполнитель решил отдать свое место Марине, так как перед началом испытания она призналась, что является его поклонницей.
Так, неожиданный поворот переместил Марину Нисилевич в звездную команду, в составе которой она продолжит борьбу за главный приз проекта — 10 000 000 рублей. Полный выпуск можно посмотреть на канале «ТНТ» в «Rutube».