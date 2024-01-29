Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:12

Published Сегодня, 11:12

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

Медсестра из Омской области прошла дальше в проекте «Выжить в Самарканде»

Омская медсестра оказалась в команде знаменитостей проекта «Выжить в Самарканде»

29 января 2024, 11:12
Фото: Скриншот выпуска на rutube

Медсестра из Омской области прошла дальше в проекте «Выжить в Самарканде»

Участница была под угрозой вылета, но свое место ей отдал певец Влад Топалов.

Вчера, 28 января, не телеканале «ТНТ» вышел третий выпуск реалити-шоу «Выжить в Самарканде». Одной из участниц является жительница Полтавского района Омской области Марина Нисилевич, которая стала претендентов на вылет с проекта.

Также риск прокинуть реалити-шоу был у певца Влада Топалова, который представлял команду звезд. Чтобы решить, кто останется в проекте и поборется за победу, участникам необходимо было пройти дополнительное испытание. В нем сильнее оказался Влад. Однако исполнитель решил отдать свое место Марине, так как перед началом испытания она призналась, что является его поклонницей.

Так, неожиданный поворот переместил Марину Нисилевич в звездную команду, в составе которой она продолжит борьбу за главный приз проекта — 10 000 000 рублей. Полный выпуск можно посмотреть на канале «ТНТ» в «Rutube».

Еще один повар из Омска пришел на кастинг популярного реалити-шоу «Битва шефов»
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Новости#Реалити-шоу#Шоу#Анастасия Баянова#Выживание#Выжить#Участие
Подпишитесь
Поплывут в реку. В Омске жители многоэтажек на Пригородной жалуются на новую стройку
Сегодня, 10:23
Безналичная оплата. В Омске планируют отказаться от наличного расчета в транспорте
Сегодня, 10:39
Пострадавших нет. В омской многоэтажке случился крупный пожар
Сегодня, 13:38
Суп с личинками и каша со стеклом. Чем кормят учеников в одной из омских школ
Сегодня, 09:47
Медина, Сумайя и Искра. Стали известны редкие имена новорожденных омичей
Сегодня, 12:28
Объявили тревогу. В пассажирском самолете по пути из Омска в Москву отказал двигатель
Сегодня, 08:34