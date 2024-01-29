Омская медсестра оказалась в команде знаменитостей проекта «Выжить в Самарканде»

Также риск прокинуть реалити-шоу был у певца Влада Топалова, который представлял команду звезд. Чтобы решить, кто останется в проекте и поборется за победу, участникам необходимо было пройти дополнительное испытание. В нем сильнее оказался Влад. Однако исполнитель решил отдать свое место Марине, так как перед началом испытания она призналась, что является его поклонницей.