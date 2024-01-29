Не задалось. «Авангард» проиграл в матче с «Трактором» после лакросс-гола Шабанова

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Накануне, 28 января, в спортивном комплексе «G-Drive Арена» состоялся матч «Авангарда» и «Трактора». Он закончился со счетом 5:4 в пользу челябинской команды.
В третьем периоде на седьмой минуте 23-летний нападающий гостей Максим Шабанов сделал лакросс-гол. Это был эффектный ход, который решил судьбу матча. Шайба была загнана под перекладину.
В ворота «ястребов» также попали Сергей Калинин, Александр Рыков, Никита Сошников и Виталий Кравцов. По началу, к слову, «Авангард» выходил вперед — первый период для команды шел весьма удачно со счетом 0:3.
Ранее Город55 брал комментарий у капитана омской команды по поводу прошедшего матча. По мнению Дамира Шарипзянова, «Авангард» допустил много ошибок на встрече с «Трактором». Главный тренер Михаил Кравец признался, что его огорчила игра, хотя были хорошие скорость и моменты.