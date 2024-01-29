Не задалось. «Авангард» проиграл в матче с «Трактором» после лакросс-гола Шабанова

Ранее Город55 брал комментарий у капитана омской команды по поводу прошедшего матча. По мнению Дамира Шарипзянова, «Авангард» допустил много ошибок на встрече с «Трактором». Главный тренер Михаил Кравец признался, что его огорчила игра, хотя были хорошие скорость и моменты.