Наказание за доставку. В Омской области заключили под стражу курьеров-мошенников

По версии следствия, обвиняемые согласись забрать деньги у двух пожилых жительниц Одесского района. Ранее этих пенсионерок обманули, сказав, что их внучки стали виновницами ДТП. Бабушек убедили в том, что им нужно собрать какую-то сумму денег и передать курьеру, только при таких условиях их внучек не привлекут к уголовной ответственности.