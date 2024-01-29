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В Омской области под стражу заключили двух курьеров телефонных мошенников

Наказание за доставку. В Омской области заключили под стражу курьеров-мошенников

29 января 2024, 10:10
Фото: Изображение Midjourney

В Омской области под стражу заключили двух курьеров телефонных мошенников

По информации от пресс-службы региональной прокуратуры, 22 января 2024 года девушки 19 и 23 лет забрали деньги у пенсионерок, которых обманули мошенники.

По версии следствия, обвиняемые согласись забрать деньги у двух пожилых жительниц Одесского района. Ранее этих пенсионерок обманули, сказав, что их внучки стали виновницами ДТП. Бабушек убедили в том, что им нужно собрать какую-то сумму денег и передать курьеру, только при таких условиях их внучек не привлекут к уголовной ответственности.

Женщины отдали курьерам все накопления на общую сумму больше двух миллионов рублей. Обвиняемые перевели на указанные счета деньги, оставив себе небольшой процент.

Сотрудники полиции задержали их. Вину в преступлении девушки признали полностью. Теперь им грозит до десяти лет лишения свободы.

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#Происшествия#Омск#Прокуратура#Обман#Девушки#Следствие#Одесский район#Анастасия Чернобаева#Внучки#Пожилые жительницы
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