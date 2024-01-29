Наказание за доставку. В Омской области заключили под стражу курьеров-мошенников

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
По версии следствия, обвиняемые согласись забрать деньги у двух пожилых жительниц Одесского района. Ранее этих пенсионерок обманули, сказав, что их внучки стали виновницами ДТП. Бабушек убедили в том, что им нужно собрать какую-то сумму денег и передать курьеру, только при таких условиях их внучек не привлекут к уголовной ответственности.
Женщины отдали курьерам все накопления на общую сумму больше двух миллионов рублей. Обвиняемые перевели на указанные счета деньги, оставив себе небольшой процент.
Сотрудники полиции задержали их. Вину в преступлении девушки признали полностью. Теперь им грозит до десяти лет лишения свободы.