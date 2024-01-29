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Карантин

Карантин в самом разгаре. В Омске закрыли больше 200 классов в школах из-за ОРВИ

29 января 2024, 11:52
Фото: 1MI
Карантин

В Омске школьников и дошкольников массово отправили на карантин

В пресс-службе департамента образования мэрии Омска предоставили актуальные сведения по количеству закрытых классов и дошкольных групп на карантин.

По данным на 29 января 2024 год, в Омске из-за высокой заболеваемости закрыли группы в 39 дошкольных учреждениях и классы в 59 общеобразовательных учреждениях.

«В городе Омске на карантин закрыто в 38 дошкольных образовательных учреждениях 55 групп; в 59 общеобразовательных учреждениях — 294 класса», — сообщили в пресс-службе департамента образования.

Напомним, что решение о закрытии на карантин принимает руководитель учреждения, если из-за болезни в классе или группе отсутствует более 20% от общего количества детей.

Ранее редакция Города55 писала о том, что на карантин было закрыто в 26 дошкольных образовательных учреждениях — 36 групп; в 35 общеобразовательных учреждениях — 113 классов.

Стало известно, сколько классов закрыли на карантин в омских школах
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#Общество#Образование#Карантин#Заболеваемость#Школы#Анастасия Чернобаева
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