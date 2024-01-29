Карантин в самом разгаре. В Омске закрыли больше 200 классов в школах из-за ОРВИ

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
По данным на 29 января 2024 год, в Омске из-за высокой заболеваемости закрыли группы в 39 дошкольных учреждениях и классы в 59 общеобразовательных учреждениях.
«В городе Омске на карантин закрыто в 38 дошкольных образовательных учреждениях 55 групп; в 59 общеобразовательных учреждениях — 294 класса», — сообщили в пресс-службе департамента образования.
Напомним, что решение о закрытии на карантин принимает руководитель учреждения, если из-за болезни в классе или группе отсутствует более 20% от общего количества детей.
Ранее редакция Города55 писала о том, что на карантин было закрыто в 26 дошкольных образовательных учреждениях — 36 групп; в 35 общеобразовательных учреждениях — 113 классов.