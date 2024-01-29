Додик рассказал о двусторонних отношениях с Россией

Милорад Додик отметил, что Россия придерживается своей внешнеполитической линии, направленной на защиту своих интересов, и подчеркнул некоторые вызовы, с которыми сталкиваются обе стороны. Он также упомянул о давлении, оказываемом Западом, особенно США, на Республику Сербскую, и выразил мнение о необходимости защищать суверенитет и интересы в сложных геополитических условиях, пишет RT.