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Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Додик рассказал о двусторонних отношениях с Россией

29 января 2024, 10:16
В интервью, предоставленном президентом Республики Сербской Милорадом Додиком RT, обсудили актуальные вопросы внешней политики и двусторонних отношений России и Республики Сербской. Президент выразил свое мнение о текущем состоянии партнерства между двумя странами.

Милорад Додик отметил, что Россия придерживается своей внешнеполитической линии, направленной на защиту своих интересов, и подчеркнул некоторые вызовы, с которыми сталкиваются обе стороны. Он также упомянул о давлении, оказываемом Западом, особенно США, на Республику Сербскую, и выразил мнение о необходимости защищать суверенитет и интересы в сложных геополитических условиях, пишет RT.

Президент подчеркнул, что несмотря на эти вызовы, отношения между Россией и Республикой Сербской остаются стабильными, полными взаимного уважения и крепкими. Он также выразил признание к роли БРИКС в современном мире и его значение в условиях геополитических и экономических изменений.

В завершение интервью президент Додик выразил отметил тесные отношения между Республикой Сербской и Россией и подчеркнул важность дружбы и сотрудничества между двумя странами.

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