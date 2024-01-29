Додик рассказал о двусторонних отношениях с Россией

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Милорад Додик отметил, что Россия придерживается своей внешнеполитической линии, направленной на защиту своих интересов, и подчеркнул некоторые вызовы, с которыми сталкиваются обе стороны. Он также упомянул о давлении, оказываемом Западом, особенно США, на Республику Сербскую, и выразил мнение о необходимости защищать суверенитет и интересы в сложных геополитических условиях, пишет RT.
Президент подчеркнул, что несмотря на эти вызовы, отношения между Россией и Республикой Сербской остаются стабильными, полными взаимного уважения и крепкими. Он также выразил признание к роли БРИКС в современном мире и его значение в условиях геополитических и экономических изменений.
В завершение интервью президент Додик выразил отметил тесные отношения между Республикой Сербской и Россией и подчеркнул важность дружбы и сотрудничества между двумя странами.