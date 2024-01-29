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Posted Сегодня, 06:02

Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

Убийца своей жены из Тары разъяснил причину своего поступка

Била и скандалила. Житель Омской области рассказал, почему убил жену

29 января 2024, 06:02

Убийца своей жены из Тары разъяснил причину своего поступка

Житель Тары, убивший свою жену топором, на суде попытался оправдать свой поступок.

Судебное разбирательство уже в самом разгаре. В скором времени мужчине вынесут приговор.

По словам мужчины, убийство произошло в ходе конфликта. Ссора возникла на почве ревности. Обвиняемый хотел уйти из семьи, но жена не давала развод. Для того, чтобы сохранить брак, женщина прибегала к шантажу, пишет 12 канал.

«От нее уходил, а дети? Как от детей уйти? Скандалы были, я не стал травмировать ребёнка, мне приходилось возвращаться домой. Она манипулировала детьми, она знала, что я от детей не уйду», — говорит подсудимый.

Так, во время очередного скандала в руках мужчины оказался топор.

Ранее редакция Города55 рассказывала подробности истории: подсудимый хотел скрыть следы преступления и отвез тело погибшей в лес, где и закопал его. В это время в доме спал их годовалый ребенок, 16-летняя дочь была в гостях у подруги.

Волонтеры и полиция искали женщину больше трех недель. В ходе следственных действий удалось установить причастность к убийству ее мужа.

Предложили почти 10 лет. В Омской области зарубившему жену топором вынесут приговор
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#Происшествия#Омская область#Убийство#Ревность#Развод#Анастасия Чернобаева
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