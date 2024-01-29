Без домов, но с теплом. «Догме» одобрили проект газовой котельной для омского ЖК

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
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Updated Сегодня, 05:44
Городу55 стало известно, что застройщику «Догма-Омск», который является дочерней организацией краснодарской группы строительных компаний DOGMA, выдали положительное заключение на проект строительства газовой котельной на улице Архиепископа Сильвестра.
В качестве экспертной организации выступил «Инженерный консалтинговый центр „Промтехбезопасность“». Разработкой проектной документации для «Догмы» занималась «Научно-производственная фирма „Теплотехнические системы“» из Новосибирска.
Газовую котельную планируют строить на земельном участке площадью 15975 кв. м с видом разрешенного использования — «коммунальное хозяйство». Котельная должна будет обеспечивать теплоснабжением жилой комплекс «Снегири».
Напомним, что ЖК «Снегири» на Московке должен состоять из 19 многоэтажек, а также соцобъектов (трех детских садов, школы и поликлиники). Разрешения на строительство двух первых домов были получены еще 31 августа и 29 сентября 2023 года. Строительство этих многоэтажек так и не началось, а документы и вовсе были отменены. Город55 обратился за комментарием о причинах отмены разрешений, но пока не получил ответа.