Без домов, но с теплом. «Догме» одобрили проект газовой котельной для омского ЖК

Напомним, что ЖК «Снегири» на Московке должен состоять из 19 многоэтажек, а также соцобъектов (трех детских садов, школы и поликлиники). Разрешения на строительство двух первых домов были получены еще 31 августа и 29 сентября 2023 года. Строительство этих многоэтажек так и не началось, а документы и вовсе были отменены. Город55 обратился за комментарием о причинах отмены разрешений, но пока не получил ответа.