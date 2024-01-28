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Posted Сегодня, 14:45

Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

Порноактриса из Омска получила «Оскар для взрослых»

Омичка Юлия Романова получила награду «AVN Award 2024»

28 января 2024, 14:45
Фото: Telegram-канал Eva Elfie

Порноактриса из Омска получила «Оскар для взрослых»

Подавляющему большинству интернет-аудитории она известна как Ева Эльфи.

По данным зарубежного журнала AVN, освещающего события индустрии порнографии, одним из призеров AVN Adult Movie Awards 2024 стала омичка Юлия Романова. В «профессиональной» среде она известна под псевдонимами Eva Elfie и Tiny Teen.

Как сообщается, девушка получила награду за роль в фильме «Кукольный дом 2», а подобная награда уже третья в ее списке достижений.

AVN Adult Movie Awards является премией, созданной по прообразу Оскара и вручается наиболее примечательным деятелям индустрии в более чем в ста номинациях.

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#Премия#Развлечения#Новости#Ева Эльфи#Илья Скобин#AVN Award 2024#Омичка Юлия Романова
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