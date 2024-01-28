Омичка Юлия Романова получила награду «AVN Award 2024»

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
По данным зарубежного журнала AVN, освещающего события индустрии порнографии, одним из призеров AVN Adult Movie Awards 2024 стала омичка Юлия Романова. В «профессиональной» среде она известна под псевдонимами Eva Elfie и Tiny Teen.
Как сообщается, девушка получила награду за роль в фильме «Кукольный дом 2», а подобная награда уже третья в ее списке достижений.
AVN Adult Movie Awards является премией, созданной по прообразу Оскара и вручается наиболее примечательным деятелям индустрии в более чем в ста номинациях.