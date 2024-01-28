Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:23

Published Сегодня, 04:23

Modified Сегодня, 04:24

Updated Сегодня, 04:24

Под Омском водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

Доставлен в медучреждение. В Омской области водитель сбил ребенка на «зебре»

28 января 2024, 04:23
Фото: Госавтоинспекция Омской области

Под Омском водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

ДТП произошло на улице Октябрьской в поселке Большеречье.

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Омской области, сообщение о наезде на пешехода поступило дежурному 27 января в 11:45. На место происшествия, для проведения предварительной проверки, были направлены сотрудники ведомства.

Ими и было установлено, что 77-летний водитель автомобиля УАЗ Патриот, пересекая нерегулируемый пешеходный переход на улице Октябрьской, не пропустил пешехода, 12-летнюю девочку — ее доставили в медучреждение. Кроме того, на фото, предоставленном сотрудниками ГАИ, видно, что водитель пытался увести автомобиль в сторону — машина протаранила дорожное ограждение.

Напомним, ранее Город55 сообщал о рассмотрении Куйбышевским районным судом уголовного дела жительницы Омска, сбившей мужчину на регулируемом пешеходном переходе — ей грозит до двух лет лишения свободы.

Вынесут приговор. Омичке грозит до двух лет тюрьмы за сбитого пешехода
Узнать подробнее
#Происшествия#ДТП#Омск#Автомобиль#Пешеход#Илья Скобин
Подпишитесь
Не представляют интереса. В Омске приговорили к вырубке больше 3,5 тысяч деревьев
Вчера, 06:35
«Чайка» за 22 млн. В Омской области продают самолет-амфибию
Вчера, 09:18
Метеозависимым приготовиться. Омичей предупредили о магнитных бурях в феврале
Вчера, 05:09
Стерилизация? Эвтаназия? Что ждет бездомных собак в Омске после отлова
Вчера, 06:10
Экс-глава омского УФСИН Константин Книс стал советником губернатора
Вчера, 13:23
Переломили ход матча. «Авангард» обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 4:2
26 января, 18:38