Доставлен в медучреждение. В Омской области водитель сбил ребенка на «зебре»

Ими и было установлено, что 77-летний водитель автомобиля УАЗ Патриот, пересекая нерегулируемый пешеходный переход на улице Октябрьской, не пропустил пешехода, 12-летнюю девочку — ее доставили в медучреждение. Кроме того, на фото, предоставленном сотрудниками ГАИ, видно, что водитель пытался увести автомобиль в сторону — машина протаранила дорожное ограждение.