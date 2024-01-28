Доставлен в медучреждение. В Омской области водитель сбил ребенка на «зебре»

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Омской области, сообщение о наезде на пешехода поступило дежурному 27 января в 11:45. На место происшествия, для проведения предварительной проверки, были направлены сотрудники ведомства.
Ими и было установлено, что 77-летний водитель автомобиля УАЗ Патриот, пересекая нерегулируемый пешеходный переход на улице Октябрьской, не пропустил пешехода, 12-летнюю девочку — ее доставили в медучреждение. Кроме того, на фото, предоставленном сотрудниками ГАИ, видно, что водитель пытался увести автомобиль в сторону — машина протаранила дорожное ограждение.
Напомним, ранее Город55 сообщал о рассмотрении Куйбышевским районным судом уголовного дела жительницы Омска, сбившей мужчину на регулируемом пешеходном переходе — ей грозит до двух лет лишения свободы.