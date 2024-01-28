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Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Паром стоимостью 22 млн рублей появился в продаже в Омске

30 человек и 150 тонн груза. В Омске выставили на продажу грузопассажирский паром

28 января 2024, 12:02
Фото: Город55

Паром стоимостью 22 млн рублей появился в продаже в Омске

24 метров стали и 150 тонн грузоподъемности. Объявление о продаже необычного транспортного средства появилось в Омске. Приобрести диковинку можно за 22 миллиона рублей.

Объявление о продаже необычного транспортного средства появилось 24 января на популярной площадке для размещения объявлений Avito. Марка транспорта не указана, зато известны характеристики и год выпуска — 2024.

За 22 миллиона в собственность желающего перейдет возможность транспортировать по Иртышу 30 человек, 150 тонн любого груза, а вместе с тем — удобство «парковки» парома, поскольку он оборудован аппарелью.

Однако, есть и некоторые ограничения: несмотря на доставку в любой регион России, заявленную продавцом, покорять моря на пароме не получится: судно обладает классом Р1,2 — а значит, приспособлено только для перемещения по рекам.

Объявление о продаже грузопассажирского паромаОбъявление о продаже грузопассажирского парома
Объявление о продаже грузопассажирского парома
Фото: Avito

Напомним, ранее на продажу в Омской области выставили другой необычный транспорт: самолет-амфибию «Чайка:

«Чайка» за 22 млн. В Омской области продают самолет-амфибию
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#Транспорт#Омск#Продажа#Новости#Объявление#Паром#Илья Скобин#Грузопассажирский паром
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