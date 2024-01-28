30 человек и 150 тонн груза. В Омске выставили на продажу грузопассажирский паром

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Объявление о продаже необычного транспортного средства появилось 24 января на популярной площадке для размещения объявлений Avito. Марка транспорта не указана, зато известны характеристики и год выпуска — 2024.
За 22 миллиона в собственность желающего перейдет возможность транспортировать по Иртышу 30 человек, 150 тонн любого груза, а вместе с тем — удобство «парковки» парома, поскольку он оборудован аппарелью.
Однако, есть и некоторые ограничения: несмотря на доставку в любой регион России, заявленную продавцом, покорять моря на пароме не получится: судно обладает классом Р1,2 — а значит, приспособлено только для перемещения по рекам.
Напомним, ранее на продажу в Омской области выставили другой необычный транспорт: самолет-амфибию «Чайка: