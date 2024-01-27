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Posted Сегодня, 03:54

Published Сегодня, 03:54

Modified Сегодня, 03:56

Updated Сегодня, 03:56

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В Омской области мошенник по поддельным документам похитил 2 тонны силоса

27 января 2024, 03:54
Фото: Город55
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Корм у злоумышленника изъяли и вернули владельцу.

В Исилькульском районе Омской области в полицию с заявлением о хищении силоса обратился сотрудник научно-производственного хозяйства, сообщили сегодня, 27 января, в пресс-службе региональной полиции.

В компанию обратился неизвестный и, под видом имеющейся выписки, похитил силос. Общая масса корма составила 1860 килограммов. Полицейские вычислили подозреваемого, им оказался 47-летний ранее не судимый житель поселка Боровое. Корм у мужчины изъяли и вернули владельцу.

Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

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