В Омской области мошенник по поддельным документам похитил 2 тонны силоса

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
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В Исилькульском районе Омской области в полицию с заявлением о хищении силоса обратился сотрудник научно-производственного хозяйства, сообщили сегодня, 27 января, в пресс-службе региональной полиции.
В компанию обратился неизвестный и, под видом имеющейся выписки, похитил силос. Общая масса корма составила 1860 килограммов. Полицейские вычислили подозреваемого, им оказался 47-летний ранее не судимый житель поселка Боровое. Корм у мужчины изъяли и вернули владельцу.
Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество».