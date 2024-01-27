В Омской области мошенник по поддельным документам похитил 2 тонны силоса

В компанию обратился неизвестный и, под видом имеющейся выписки, похитил силос. Общая масса корма составила 1860 килограммов. Полицейские вычислили подозреваемого, им оказался 47-летний ранее не судимый житель поселка Боровое. Корм у мужчины изъяли и вернули владельцу.