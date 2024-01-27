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Posted Сегодня, 04:22

Published Сегодня, 04:22

Modified Сегодня, 04:24

Updated Сегодня, 04:24

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Планировала заработать на инвестициях. Омичка лишилась почти 1 млн рублей

27 января 2024, 04:22
Фото: 1MI
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Жительница Омска перевела мошенникам 1 млн, желая заработать на инвестициях

Потерпевшая поняла, что ее обманули, когда не смогла вывести деньги со счета.

В Омске 53-летняя местная жительница лишилась почти миллиона рублей при попытке заработать на инвестициях, сообщили сегодня, 27 января, в региональной прокуратуре.

Потерпевшая увидела в интернете рекламу о легком заработке на инвестировании и заполнила анкету. С омичкой по телефону связались аферисты, после чего женщина действовала по их инструкции. В общей сложности потерпевшая перевела мошенникам 957 тысяч рублей.

Когда омичка не смогла вывести свои деньги с инвестиционного счета, то поняла, что ее обманули. Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее Город55 сообщал, что в Исилькульском районе мужчина похитил 2 тонны силоса под видом имеющейся выписки. Злоумышленника задержали.

В Омской области мошенник по поддельным документам похитил 2 тонны силоса
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#Происшествия#Омск#Мошенничество#Уголовное дело#Мошенники#Евгений Игишев
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