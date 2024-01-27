Планировала заработать на инвестициях. Омичка лишилась почти 1 млн рублей

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
В Омске 53-летняя местная жительница лишилась почти миллиона рублей при попытке заработать на инвестициях, сообщили сегодня, 27 января, в региональной прокуратуре.
Потерпевшая увидела в интернете рекламу о легком заработке на инвестировании и заполнила анкету. С омичкой по телефону связались аферисты, после чего женщина действовала по их инструкции. В общей сложности потерпевшая перевела мошенникам 957 тысяч рублей.
Когда омичка не смогла вывести свои деньги с инвестиционного счета, то поняла, что ее обманули. Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество».
Ранее Город55 сообщал, что в Исилькульском районе мужчина похитил 2 тонны силоса под видом имеющейся выписки. Злоумышленника задержали.