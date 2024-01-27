Планировала заработать на инвестициях. Омичка лишилась почти 1 млн рублей

Потерпевшая увидела в интернете рекламу о легком заработке на инвестировании и заполнила анкету. С омичкой по телефону связались аферисты, после чего женщина действовала по их инструкции. В общей сложности потерпевшая перевела мошенникам 957 тысяч рублей.