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Ночью на дороги Омска вышли 60 единиц техники для борьбы со снегом

Ночью на дороги Омска вышли 60 единиц техники для борьбы со снегом

27 января 2024, 04:37
Фото: Администрация Омска
В первую очередь дорожники очистили основные магистрали.

Минувшей ночью, 27 января, очищать омские улицы от снега вышли 60 единиц спецтехники. В первую очередь дорожники занимались основными магистралями. Службы работали на улицах Масленникова, Космическом проспекте, проспекте Маркса, улицам Кирова, 6-й Станционной, Фрунзенском мосту.

«Сегодня дорожные звенья и службы благоустройства продолжают работу в режиме буднего дня. На уборку улиц города вышли более 200 рабочих для очистки снега вручную и выпущено 103 дорожные машины», — рассказали в администрации Омска.

Напомним, вчера в Омске прошел сильный снегопад. К вечеру город встал в 10-балльные пробки.

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#Дороги#Снег#Омск#Благоустройство#Общественный транспорт#Уборка#Рабочие#Дорожники#Спецтехника#Евгений Игишев#Работы#Улицы
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