Ночью на дороги Омска вышли 60 единиц техники для борьбы со снегом

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
Минувшей ночью, 27 января, очищать омские улицы от снега вышли 60 единиц спецтехники. В первую очередь дорожники занимались основными магистралями. Службы работали на улицах Масленникова, Космическом проспекте, проспекте Маркса, улицам Кирова, 6-й Станционной, Фрунзенском мосту.
«Сегодня дорожные звенья и службы благоустройства продолжают работу в режиме буднего дня. На уборку улиц города вышли более 200 рабочих для очистки снега вручную и выпущено 103 дорожные машины», — рассказали в администрации Омска.
Напомним, вчера в Омске прошел сильный снегопад. К вечеру город встал в 10-балльные пробки.