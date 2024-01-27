Экс-глава омского УФСИН Константин Книс стал советником губернатора

Константин Книс родом с Алтая. В 1991 году он окончил Омское высшее танковое инженерное училище, в 2008 году Академию права и управления ФСИН России. В 2015 году Книс стал руководителем УФСИН по Тверской области. Весной 2019 года Путин назначил его начальником омского Управления службы исполнения наказаний.