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Updated Сегодня, 14:16

Экс-глава омского УФСИН Константин Книс стал советником губернатора

Экс-глава омского УФСИН Константин Книс стал советником губернатора

27 января 2024, 13:23
Фото: Город55
Книс руководил деятельностью омских колоний более 3 лет.

Бывший начальник УФСИН по Омской области Константин Книс стал советником губернатора Виталия Хоценко. Об этом сообщило издание «Омск-Информ» со ссылкой на пресс-службу главы региона. Город55 рассказывал о назначении Книса на новую должность еще 31 декабря прошлого года.

Константин Книс родом с Алтая. В 1991 году он окончил Омское высшее танковое инженерное училище, в 2008 году Академию права и управления ФСИН России. В 2015 году Книс стал руководителем УФСИН по Тверской области. Весной 2019 года Путин назначил его начальником омского Управления службы исполнения наказаний.

В декабре прошлого года стало известно, что Константин Книс покинул пост в омском УФСИН.

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#Политика#УФСИН#Путин#Евгений Игишев#Константин Книс#Управление службы исполнения наказаний
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