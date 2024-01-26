В Омской области завели уголовное дело после проверки в центре адаптации детей

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Updated Сегодня, 06:57
В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали о проверке в центре социальной адаптации несовершеннолетних «Надежда». Учреждение находится в черте Омска.
Сотрудники надзорного ведомства до этого выяснили, что в «Надежда» работала с нарушениями. В частности были недочеты в организации профилактической работы с воспитанниками, которая касалась их социально-психологической реабилитации. Также проверку не устраивали условия проживания детей, в том числе по санитарно-эпидемиологических требованиям и пожарной безопасности.
«Выявлены факты фальсификации выполнения Центром государственного задания по предоставлению несовершеннолетним и их семьям срочных социальных услуг», — сообщили в прокуратуре.
Региональному минтруда внесли представление, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Зампрокурора Омской области Дмитрий Попов и глава минтруда Владимир Куприянов не так давно были в учреждении и проверили, что в «Надежде» исправляют ситуацию. Пять работников центра были привлечены к дисциплинарной ответственности. Прокуратура продолжает следить за тем, что происходит в учреждении.