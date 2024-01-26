В Омской области завели уголовное дело после проверки в центре адаптации детей

Региональному минтруда внесли представление, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Зампрокурора Омской области Дмитрий Попов и глава минтруда Владимир Куприянов не так давно были в учреждении и проверили, что в «Надежде» исправляют ситуацию. Пять работников центра были привлечены к дисциплинарной ответственности. Прокуратура продолжает следить за тем, что происходит в учреждении.