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Posted Сегодня, 06:09

Published Сегодня, 06:09

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В Омской области за 23 млн выставили на продажу цех по производству мясных продуктов

26 января 2024, 06:09
Фото: 1MI
Иллюстрация
Производство находится в Называвске. Цех продают со всем необходимым оборудованием.

В Называевске Омской области за 23 млн выставили на продажу цех по производству мясной продукции. Площадь помещений составляет 725 квадратных метров.

«Комплектация производства включает в себя: режущие и измельчающие машины, оборудование для обработки мяса, печи, и холодильные камеры. Все остается при продаже», — говорится в объявлении.

Производство позволяет изготавливать различные виды полуфабрикатов. Цех находится на улице Пролетарской.

В объявлении указано, что все документы для сделки готовы, о причинах продажи бизнеса не сообщается.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске за 130 млн рублей выставили на продажу «Дом печати». Здание было построено в конце 50-х, раньше в нем располагались редакции газет и полиграфическое предприятие. Сейчас оно представляет собой типичный торгово-офисный комплекс.

В Омске за 130 млн рублей выставили на продажу «Дом печати»
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#Бизнес#Качество#Омская область#Продажа#Производство#Называевск#Полуфабрикаты#Евгений Игишев#Оборудование#Видеонаблюдение
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