В Омской области за 23 млн выставили на продажу цех по производству мясных продуктов

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
В Называевске Омской области за 23 млн выставили на продажу цех по производству мясной продукции. Площадь помещений составляет 725 квадратных метров.
«Комплектация производства включает в себя: режущие и измельчающие машины, оборудование для обработки мяса, печи, и холодильные камеры. Все остается при продаже», — говорится в объявлении.
Производство позволяет изготавливать различные виды полуфабрикатов. Цех находится на улице Пролетарской.
В объявлении указано, что все документы для сделки готовы, о причинах продажи бизнеса не сообщается.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске за 130 млн рублей выставили на продажу «Дом печати». Здание было построено в конце 50-х, раньше в нем располагались редакции газет и полиграфическое предприятие. Сейчас оно представляет собой типичный торгово-офисный комплекс.