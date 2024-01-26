В Омской области за 23 млн выставили на продажу цех по производству мясных продуктов

Ранее Город55 сообщал, что в Омске за 130 млн рублей выставили на продажу «Дом печати». Здание было построено в конце 50-х, раньше в нем располагались редакции газет и полиграфическое предприятие. Сейчас оно представляет собой типичный торгово-офисный комплекс.