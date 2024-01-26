В Омской области на год заморозили программу по ремонту теплосетей и водопроводов

Так, в нынешнем 2024 году планировалось провести реконструкцию водопроводных сетей в поселке Дружино, в Исилькуле, в селе Тавричанка Любинского района, в селе Крайчиково Колосовского района, в селе Добровольск Русско-Полянского района, в селе Красное Знамя Москаленского района, отремонтировать по несколько участков в Называевском, Полтавском, Нововаршавском районах. Также был намечен ремонт тепловых сетей в Омске.