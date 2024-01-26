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В Омской области на год заморозили программу по ремонту теплосетей и водопроводов

26 января 2024, 11:12
Фото: 1MI
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В нынешнем году в список для ремонта были включены десятки объектов. В региональном правительстве пообещали разработать более выгодный для Омской области документ.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко накануне, 25 января, подписал поставление о заморозке на год программы по модернизации коммунальных систем, рассчитанной до 2027 года.

«Приостановить до 1 января 2025 года действие постановления правительства Омской области от 22 марта 2023 года № 146-п „Об утверждении региональной программы Омской области по модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 2023–2027 годы“», — говорится в документе.

В постановлении, подписанном прошлой весной, говорится о выделении 2,2 млрд рублей. Документ был подготовлен еще при прежнем губернаторе Александре Буркове.

Так, в нынешнем 2024 году планировалось провести реконструкцию водопроводных сетей в поселке Дружино, в Исилькуле, в селе Тавричанка Любинского района, в селе Крайчиково Колосовского района, в селе Добровольск Русско-Полянского района, в селе Красное Знамя Москаленского района, отремонтировать по несколько участков в Называевском, Полтавском, Нововаршавском районах. Также был намечен ремонт тепловых сетей в Омске.

В пресс-службе губернатора Омской области Городу55 предоставили комментарий.

«Действие документа приостановлено и будет разработан новый механизм, который будет более эффективным для региона», — пояснила пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.

Региональная программа модернизации систем ЖКХ была одобрена прошлой весной комиссией под председательством вице-премьера Правительства РФ Марата Хуснуллина.

Александр Бурков рассказал о грядущей модернизации коммунальной инфраструктуры
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#Общество#Омск#Реконструкция#Александр Бурков#Называевский район#Полтавский район#Нововаршавский район#Евгений Игишев#Виталий Хоценко
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