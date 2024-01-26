В Омской области на год заморозили программу по ремонту теплосетей и водопроводов

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Губернатор Омской области Виталий Хоценко накануне, 25 января, подписал поставление о заморозке на год программы по модернизации коммунальных систем, рассчитанной до 2027 года.
«Приостановить до 1 января 2025 года действие постановления правительства Омской области от 22 марта 2023 года № 146-п „Об утверждении региональной программы Омской области по модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 2023–2027 годы“», — говорится в документе.
В постановлении, подписанном прошлой весной, говорится о выделении 2,2 млрд рублей. Документ был подготовлен еще при прежнем губернаторе Александре Буркове.
Так, в нынешнем 2024 году планировалось провести реконструкцию водопроводных сетей в поселке Дружино, в Исилькуле, в селе Тавричанка Любинского района, в селе Крайчиково Колосовского района, в селе Добровольск Русско-Полянского района, в селе Красное Знамя Москаленского района, отремонтировать по несколько участков в Называевском, Полтавском, Нововаршавском районах. Также был намечен ремонт тепловых сетей в Омске.
В пресс-службе губернатора Омской области Городу55 предоставили комментарий.
«Действие документа приостановлено и будет разработан новый механизм, который будет более эффективным для региона», — пояснила пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.
Региональная программа модернизации систем ЖКХ была одобрена прошлой весной комиссией под председательством вице-премьера Правительства РФ Марата Хуснуллина.