В Омске у собственников заберут квартиры для муниципальных нужд

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Один из домов расположен по адресу Куйбышева, 131, второй — на улице 3-я Енисейская, 19а. Все жилые помещения будут изъяты в муниципальную собственность, так как дома аварийные и подлежат сносу.
Бывшее общежитие, которое находится по адресу Куйбышева, 131, признано аварийным еще 12 января 2018 года. Предварительно в доме проводили ремонт крыши. Дом на улице 3-я Енисейская, 19а был построен в 1965 году, признан аварийным в 2018 году.
Следующий шаг — администрация города должна найти подрядчика, который выполнит соответствующие работы. Жильцов домов должны переселись в новые квартиры.