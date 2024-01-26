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Published Сегодня, 06:05

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Updated Сегодня, 06:07

Документ

В Омске у собственников заберут квартиры для муниципальных нужд

26 января 2024, 06:05
Фото: 1MI
Документ

В Омске квартиры в двух жилых домах заберут у собственников для нужд города

На сайте мэрии города опубликовали два постановления об изъятии земельных участков. Сейчас там находятся жилые дома.

Один из домов расположен по адресу Куйбышева, 131, второй — на улице 3-я Енисейская, 19а. Все жилые помещения будут изъяты в муниципальную собственность, так как дома аварийные и подлежат сносу.

Фото: Мэрия Омска

Бывшее общежитие, которое находится по адресу Куйбышева, 131, признано аварийным еще 12 января 2018 года. Предварительно в доме проводили ремонт крыши. Дом на улице 3-я Енисейская, 19а был построен в 1965 году, признан аварийным в 2018 году.

Следующий шаг — администрация города должна найти подрядчика, который выполнит соответствующие работы. Жильцов домов должны переселись в новые квартиры.

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#Общество#Омск#Квартиры#Администрация#Жилые дома#Земельные участки#Анастасия Чернобаева
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