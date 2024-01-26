Снова вырубки. В Омске «Брусника» снесет деревья, мешающие созданию подъездной дороги

Следующая компания — это «Специализированный застройщик Новостройка», зарегистрированная в мае 2023 года и принадлежащая Денису Синелобову. Фирме одобрили вырубку 201 аварийного дерева, в том числе 117 кленов и 4 яблонь, а также 920 кв. м поросли на улице Новостройка, 10 и 11. Синелобов будет строить здесь многоквартирный дом и впоследствии благоустраивать прилегающую территорию. Участки, на которых произрастают деревья, предприниматель выиграл на торгах в январе прошлого года. За год аренды двух участков Синелобову приходится платить 6,7 млн рублей.