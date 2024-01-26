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«Кварталы Драверта»

Снова вырубки. В Омске «Брусника» снесет деревья, мешающие созданию подъездной дороги

26 января 2024, 11:36
Фото: Город55
«Кварталы Драверта»

В Омске «Бруснике» разрешили снести деревья и построить вместо них дорогу

Девелопер готовится к строительству третьей очереди жилья в микрорайоне «Кварталы Драверта».

26 января в Омске состоялось первое в 2024 году заседание «зеленой комиссии». Пара рассмотренных обращений касались сноса деревьев на стройплощадках многоквартирных домов.

Екатеринбургскому застройщику «Брусника» комиссия разрешила вырубить 15 деревьев (2 тополя, 8 вязов, 2 березы и 3 клена) и 1350 кв. м поросли. Они мешают организации подъездной дороги к строящемуся объекту — многоквартирному дому №3 с объектами обслуживания жилой застройки и автостоянкой на улице Крупской. Застройщик собирается приступить уже к 3 очереди строительства «Кварталов Драверта». Этот микрорайон, напомним, возводится в границах улиц 3-я Островская, Шаронова, Крупской, 1-й Рыбачьей.

«Дом пока не строится. Готовим площадку. Потом в дальнейшем там будет небольшой сквер и будет высажено не менее 20 деревьев и порядка 600 кв. м поросли», — отметила представитель застройщика.

За снесенные деревья «Бруснике» нужно будет выплатить компенсацию в размере 2,147 млн рублей.

Деревья произрастают на трех участках с кадастровыми номерами 55:36:110101:2186, 55:36:110101:2074 и 55:36:110101:2204. Они предоставлены организации в пользование. Эти три соседних участка на Бульваре Архитекторов предназначены для строительства развлекательного комплекса и находятся через дорогу от возводимых «Брусникой» домов в рамках 1 очереди строительства.

Участки, предоставленные застройщикуУчастки, предоставленные застройщику
Участки, предоставленные застройщикуУчастки, предоставленные застройщику
Участки, предоставленные застройщикуУчастки, предоставленные застройщику
Участки, предоставленные застройщику
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Следующая компания — это «Специализированный застройщик Новостройка», зарегистрированная в мае 2023 года и принадлежащая Денису Синелобову. Фирме одобрили вырубку 201 аварийного дерева, в том числе 117 кленов и 4 яблонь, а также 920 кв. м поросли на улице Новостройка, 10 и 11. Синелобов будет строить здесь многоквартирный дом и впоследствии благоустраивать прилегающую территорию. Участки, на которых произрастают деревья, предприниматель выиграл на торгах в январе прошлого года. За год аренды двух участков Синелобову приходится платить 6,7 млн рублей.

«Разрешение на строительство пока еще не получали, есть вопросы по техническим условиям. В этом году планируем приступить к работе», — сообщил представитель компании.
Участки, арендуемые Денисом СинелобовымУчастки, арендуемые Денисом Синелобовым
Участки, арендуемые Денисом Синелобовым
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Перед сносом деревьев компании предстоит выплатить восстановительную стоимость в размере 529 348,18 рублей. На земельных участках впоследствии, кстати, планируют посадить 3 куста сирени и посеять газон.

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#Эксклюзивы#Общество#Омск#Строительство#Вырубка деревьев#Многоквартирный дом#Новости#Снос деревьев#Брусника#Юлия Истомина#Зеленая комиссия#Кварталы Драверта
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