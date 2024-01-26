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Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

Мэр города рассказал, как проходит уборка омских улиц после снегопада

Сергей Шелест рассказал, как протекает уборка омских улиц после сильного снегопада

26 января 2024, 12:54
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста

Мэр города рассказал, как проходит уборка омских улиц после снегопада

Градоначальник уверил, что бригады УДХБ полностью готовы к ночной масштабной уборке.

Чтобы не создавать дополнительные неудобства водителям, было решено проводить самые масштабные работы по уборке снега ночью. Сергей Шелест уверил: бригады полностью готовы к предстоящей работе.

После снегопада мэр лично проверил качество уборки в некоторых районах города и побывал во дворах жилых домов, на которые чаще всего жалуются омичи. Так, например, градоначальник остался доволен работой УК ООО «Еврокомфорт», которая обслуживает двор дома №43 на улице Химиков, к работе нет претензий и у местных жителей.

Однако есть и те компании, которые не выполняют уборку должным образом. В пример Шелест привел ООО «УК Полет», которая не приступила к работе по адресам ул. Красный Путь, 105/4, 103/4, 101/4 до предписания. Также есть вопросы и к УК «На Волочаевской».

Мэр отметил, что иногда не может повлиять на уборку снега на определенном участке. Это происходит из-за того, что за территории многоквартирных домов отвечают управляющие компании, и именно они должны убирать снег во дворах, УДХБ же отвечает за очистку муниципальных территорий.

«План и итог ночной работы будут традиционно опубликованы в пабликах мэрии в социальных сетях», — сообщил Шелест.
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста

Ранее Город55 писал о 10-балльных пробках, которые накрыли Омск после дневного снегопада. Сейчас заторы наблюдаются не только на центральных магистралях, но и в отдаленных районах.

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