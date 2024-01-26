Сергей Шелест рассказал, как протекает уборка омских улиц после сильного снегопада

Однако есть и те компании, которые не выполняют уборку должным образом. В пример Шелест привел ООО «УК Полет», которая не приступила к работе по адресам ул. Красный Путь, 105/4, 103/4, 101/4 до предписания. Также есть вопросы и к УК «На Волочаевской».