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Приставы

Ритуальный венок. В Омске коллекторы запугивали женщину из-за долга квартиранта

26 января 2024, 07:00
Фото: 1MI
Приставы

В Омске коллекторы принесли к дому местной жительнице веной из-за чужого долга

Пенсионерка прописала в своем доме местного жителя, но не была готова к последствиям. О незаконных и пугающих действиях коллекторов рассказали в пресс-службе омской службы судебных приставов.

Женщина рассказала, что ее «квартирант» заключил два договора потребительского кредита с банком, мужчина не выполнил обязательства и у него был долг перед организацией.

«С целью взыскания образовавшейся задолженности сотрудники банка „Пойдём!“ неоднократно совершали выезды по месту регистрации должника, но не заставали его дома, и осуществляли в грубой форме взаимодействие с гражданкой, сообщая, что в дальнейшем будут применять иные методы взыскания задолженности», — рассказали в ведомстве.
Фото: ФСПП России по Омской области

Коллекторы писали оскорбительные надписи на заборе, блокировали выход из двора дома, а рядом с оградой оставляли ритуальный венок, еще один забросили во двор местной жительнице.

Банковскую организацию признали виновной в административном правонарушении и назначили наказание в виде штрафа в размере 105 тысяч рублей. Материалы дела также направили в полицию.

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#Происшествия#Омск#Судебные приставы#Коллекторы#Задолженность#Долг#Анастасия Чернобаева
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