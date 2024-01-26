Ритуальный венок. В Омске коллекторы запугивали женщину из-за долга квартиранта

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
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Женщина рассказала, что ее «квартирант» заключил два договора потребительского кредита с банком, мужчина не выполнил обязательства и у него был долг перед организацией.
«С целью взыскания образовавшейся задолженности сотрудники банка „Пойдём!“ неоднократно совершали выезды по месту регистрации должника, но не заставали его дома, и осуществляли в грубой форме взаимодействие с гражданкой, сообщая, что в дальнейшем будут применять иные методы взыскания задолженности», — рассказали в ведомстве.
Коллекторы писали оскорбительные надписи на заборе, блокировали выход из двора дома, а рядом с оградой оставляли ритуальный венок, еще один забросили во двор местной жительнице.
Банковскую организацию признали виновной в административном правонарушении и назначили наказание в виде штрафа в размере 105 тысяч рублей. Материалы дела также направили в полицию.