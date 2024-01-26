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Published Сегодня, 12:32

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«Пускай переносят». Предпринимателю не разрешили срубить большую сосну в омском парке

26 января 2024, 12:32
Фото: 1MI
Иллюстрация

Владельцу омского сноупарка не разрешили срубить большую сосну в Нефтяниках

Для принятия решения по вопросу агрономы и члены «зеленой комиссии» повторно выезжали в Советский парк.

На прошлом заседании «зеленой комиссии» в декабре 2023 года разгорелись бурные обсуждения по вопросу вырубки одной отдельно стоящей сосны на территории сноупарка «Совок» в Нефтяниках. Предприниматель Никита Гладкий утверждал, что дерево мешает установке второго подъемника.

Сегодня члены комиссии снова вернулись к этому вопросу. За месяц агрономы успели повторно побывать в сноупарке. Вместе с ними поучаствовал в обследовании депутат Омского горсовета Алексей Провозин. Он также встретился и пообщался с учредителем парка.

«Принято решение, что нецелесообразно сносить данное дерево, так как оно в хорошем состоянии. Пускай передвигают и переносят свою канатную дорогу. Нелогично вырубать, она хорошая, одна стоит на возвышенности», — отметила начальник отдела озеленения департамента городского хозяйства Екатерина Чешегорова.

Не помогла и готовность предпринимателя выплатить компенсацию за снос сосны в размере 140,4 тысяч рублей. Дерево останется на своем месте.

Напомним, что месяц назад предпринимателю Никите Гладкому предлагали немного изменить направление трассы. Но, по словам омича, в таком случае придется менять полностью структуру сноупарка.

Однако далеко не всегда деревья в Омске удается спасти. Например, в конце декабря прошлого года город лишился огромной ели на территории бывшего кинотеатра «Сатурн».

Радовала весь район. В Омске снесли огромную ель на земле бывшего кинотеатра «Сатурн»
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#Эксклюзивы#Общество#Бизнес#Омск#Вырубка деревьев#Парк#Новости#Советский парк#Юлия Истомина#Зеленая комиссия
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