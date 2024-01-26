«Пускай переносят». Предпринимателю не разрешили срубить большую сосну в омском парке

Сегодня члены комиссии снова вернулись к этому вопросу. За месяц агрономы успели повторно побывать в сноупарке. Вместе с ними поучаствовал в обследовании депутат Омского горсовета Алексей Провозин. Он также встретился и пообщался с учредителем парка.