Омские школьники смогут ездить на общественном транспорте бесплатно. Объясняем почему

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
Modified Сегодня, 03:22
Updated Сегодня, 03:22
Сергей Шелест утвердил порядок предоставления проездного для школьников 16 городских учебных заведений, которые закрывают на капитальный ремонт. Ученики и педагоги будут заниматься в других школах. Некоторым из учащихся придется пользоваться общественным транспортом, поэтому им и полагается льгота.
Теперь на карту школьника каждый день будут перечислять оплату на две поездки за каждый учебный день. Заявление о предоставление проездного подают родители или законный представитель. Для этого необходимо принести в школу паспорт, заявление и свидетельство о рождении ребенка. Также нужно предоставить информацию о номере транспортной карты ученика.
Льготный проезд не полагается детям, которые уже пользуются правом бесплатного проездного, то есть сиротам, детям с инвалидностью, школьникам из многодетных семей.
Ранее редакция Города55 писала, какие именно школы будут закрыты на капитальный ремонт.