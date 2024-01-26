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Published Сегодня, 03:20

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Updated Сегодня, 03:22

Автобус

Омские школьники смогут ездить на общественном транспорте бесплатно. Объясняем почему

26 января 2024, 03:20
Фото: 1MI
Автобус

В Омске для учащихся из закрытых на ремонт школ утвердили льготные проездные

Для учащихся тех школ, которые будут закрыты на капитальный ремонт, будет предоставляться льгота на проезд, согласно постановлению мэра Омска.

Сергей Шелест утвердил порядок предоставления проездного для школьников 16 городских учебных заведений, которые закрывают на капитальный ремонт. Ученики и педагоги будут заниматься в других школах. Некоторым из учащихся придется пользоваться общественным транспортом, поэтому им и полагается льгота.

ПостановлениеПостановление
Постановление
Фото: Мэрия Омска

Теперь на карту школьника каждый день будут перечислять оплату на две поездки за каждый учебный день. Заявление о предоставление проездного подают родители или законный представитель. Для этого необходимо принести в школу паспорт, заявление и свидетельство о рождении ребенка. Также нужно предоставить информацию о номере транспортной карты ученика.

Льготный проезд не полагается детям, которые уже пользуются правом бесплатного проездного, то есть сиротам, детям с инвалидностью, школьникам из многодетных семей.

Ранее редакция Города55 писала, какие именно школы будут закрыты на капитальный ремонт.

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#Общество#Дети#Капитальный ремонт#Многодетные семьи#Сироты#Паспорт#Инвалидность#Пассажиропоток#Анастасия Чернобаева
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