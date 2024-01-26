Омские школьники смогут ездить на общественном транспорте бесплатно. Объясняем почему

Теперь на карту школьника каждый день будут перечислять оплату на две поездки за каждый учебный день. Заявление о предоставление проездного подают родители или законный представитель. Для этого необходимо принести в школу паспорт, заявление и свидетельство о рождении ребенка. Также нужно предоставить информацию о номере транспортной карты ученика.