Не выходит на связь. В Омске ищут пропавшую 57-летнюю женщину

Напомним, что вчера в региональном УМВД сообщали о розыске мужчины, который незаконно скрылся из-под административного ареста после отбывания наказания в местах лишения свободы. Сегодня же стало известно о его задержании, полиции помогла информация от жительницы Азовского района.