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Не выходит на связь. В Омске ищут пропавшую 57-летнюю женщину

26 января 2024, 08:58
Фото: 1MI
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В Омске ищут пропавшую 57-летнюю женщину в сером пальто

Сообщение о поисках опубликовал поисковый отряд «ЛизаАлерт» Омской области.

К публикации была также прикреплена фотография женщины. Никаких данных о ее местонахождении нет уже несколько дней, с 22 января.

В поисковом отряде обратили внимание на приметы, по которым можно узнать исчезнувшую 57-летнюю омичку: рост 164 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. В день пропажи женщина была одета в серое пальто, синие джинсы, коричневые ботинки и серую шапку.

Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» просят сообщать любую известную информацию об омичке по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52 или 112.

Напомним, что вчера в региональном УМВД сообщали о розыске мужчины, который незаконно скрылся из-под административного ареста после отбывания наказания в местах лишения свободы. Сегодня же стало известно о его задержании, полиции помогла информация от жительницы Азовского района.

Не вернулся. В Омской области ищут мужчину, скрывшегося от административного надзора
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