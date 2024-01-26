Не выходит на связь. В Омске ищут пропавшую 57-летнюю женщину

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
К публикации была также прикреплена фотография женщины. Никаких данных о ее местонахождении нет уже несколько дней, с 22 января.
В поисковом отряде обратили внимание на приметы, по которым можно узнать исчезнувшую 57-летнюю омичку: рост 164 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. В день пропажи женщина была одета в серое пальто, синие джинсы, коричневые ботинки и серую шапку.
Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» просят сообщать любую известную информацию об омичке по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52 или 112.
Напомним, что вчера в региональном УМВД сообщали о розыске мужчины, который незаконно скрылся из-под административного ареста после отбывания наказания в местах лишения свободы. Сегодня же стало известно о его задержании, полиции помогла информация от жительницы Азовского района.