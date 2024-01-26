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Компания Олега Шишова потребовала от отеля «Космос» 52 млн рублей

Компания Олега Шишова потребовала от отеля «Космос» 52 млн рублей

26 января 2024, 07:03
Фото: 1MI

Компания Олега Шишова потребовала от отеля «Космос» 52 млн рублей

Дело будет рассматриваться в столичном арбитражном суде.

Общество с ограниченной ответственностью «Мост», прописанное в Москве в Научном проезде, подало иск в Арбитражный суд города Москвы. Ответчик по этому делу — ООО «Космос Отель Омск». О содержании иска пока известно только одно: сумма исковых требований составляет 52,1 млн рублей.

Компания-ответчик прописана в Омске, в доме на набережной Тухачевского в центре города, где расположена принадлежащая ООО гостиница. Город55 уже писал о том, что большая часть уставного капитала этой фирмы принадлежит одной из «дочек» АФК «Система», а 18% — госкорпорации «Туризм.рф».

Напомним: ООО «Мост» несмотря на свою столичную прописку тесно связано с известным омским строителем Олегом Шишовым. В числе его учредителей значится ООО «Лидер», зарегистрированное в Омске с Аделиной Шишовой в качестве директора и единственного учредителя.

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#Бизнес#Новости#Олег Шишов#Николай Эйхвальд#ООО "Мост"#Отель Космос
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