Компания Олега Шишова потребовала от отеля «Космос» 52 млн рублей

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Общество с ограниченной ответственностью «Мост», прописанное в Москве в Научном проезде, подало иск в Арбитражный суд города Москвы. Ответчик по этому делу — ООО «Космос Отель Омск». О содержании иска пока известно только одно: сумма исковых требований составляет 52,1 млн рублей.
Компания-ответчик прописана в Омске, в доме на набережной Тухачевского в центре города, где расположена принадлежащая ООО гостиница. Город55 уже писал о том, что большая часть уставного капитала этой фирмы принадлежит одной из «дочек» АФК «Система», а 18% — госкорпорации «Туризм.рф».
Напомним: ООО «Мост» несмотря на свою столичную прописку тесно связано с известным омским строителем Олегом Шишовым. В числе его учредителей значится ООО «Лидер», зарегистрированное в Омске с Аделиной Шишовой в качестве директора и единственного учредителя.