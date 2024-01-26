Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:03

Published Сегодня, 05:03

Modified Сегодня, 05:05

Updated Сегодня, 05:05

Иллюстрация

Идеально для детского сада. В омском поселке «Долина нищих» за 18 млн продают коттедж

26 января 2024, 05:03
Фото: Midjourney
Иллюстрация

В омском элитном поселке за 18 млн продают просторный коттедж с бассейном

Площадь двухэтажного дома составляет 588 кв. м, он находится на территории 18 соток.

В Омске выставили на продажу двухэтажный коттедж площадью 588 кв. м, который находится на улице 9-я Любинская в коттеджном поселке «Долина нищих». Здание построено на земельном участке 1800 кв. м. Оценили коттедж в 18,4 млн рублей. Продавец, кстати, предлагает приспособить дом под детский сад.

«Внутри вы найдете комфортабельные и просторные комнаты, которые обеспечат комфортное проживание для детей и персонала. Кухня оборудована современными удобствами, а наличие сауны и бассейна позволит детям и персоналу расслабиться и насладиться процедурами отдыха и восстановления», — говорится в объявлении.

В коттедже выполнен эксклюзивный дизайнерский ремонт. На территории участка нашлось место для фонтана, теплицы и огорода. Дети, по словам продавца, смогут наслаждаться здесь красотой окружающей среды.

Фото: Скриншот сайта Авито
«Коттеджный поселок полностью сформирован, имеет асфальтированные дороги и собственную управляющую компанию. Вся инфраструктура поселка находится на балансе города, что гарантирует надежность и качество обслуживания», — добавляет продавец.

Напомним, ранее Город55 рассказывал о продаже в Омске гостиничного комплекса «Камелот». Медицинскую косметологическую клинику, ресторан, офисный центр и спа-комплекс отдают за 160 млн рублей.

Гостиница-замок с железным троном за 160 млн. В Омске продают комплекс «Камелот»
Узнать подробнее
#Омск#Юлия Истомина
Подпишитесь
Глобальные работы. В Омске Комсомольский мост во время ремонта перекроют на 5 месяцев
Вчера, 08:18
Мощное потепление. Омичей ожидает резкая смена погоды
Вчера, 03:17
Важно. Самолет, летевший из Уфы в Омск, подал сигнал бедствия
Вчера, 04:00
На омских заводах ОПК открыты больше 1600 вакансий. Какую зарплату предлагают рабочим
Вчера, 05:22
Разберется полиция. В Омской области заведующий ДК набросился на школьника
Сегодня, 03:40
Как у шведов. В Омске планируют открыть магазин формата ИКЕА
Сегодня, 02:29