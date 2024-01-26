Идеально для детского сада. В омском поселке «Долина нищих» за 18 млн продают коттедж

В Омске выставили на продажу двухэтажный коттедж площадью 588 кв. м, который находится на улице 9-я Любинская в коттеджном поселке «Долина нищих». Здание построено на земельном участке 1800 кв. м. Оценили коттедж в 18,4 млн рублей. Продавец, кстати, предлагает приспособить дом под детский сад.