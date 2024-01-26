Идеально для детского сада. В омском поселке «Долина нищих» за 18 млн продают коттедж

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
В Омске выставили на продажу двухэтажный коттедж площадью 588 кв. м, который находится на улице 9-я Любинская в коттеджном поселке «Долина нищих». Здание построено на земельном участке 1800 кв. м. Оценили коттедж в 18,4 млн рублей. Продавец, кстати, предлагает приспособить дом под детский сад.
«Внутри вы найдете комфортабельные и просторные комнаты, которые обеспечат комфортное проживание для детей и персонала. Кухня оборудована современными удобствами, а наличие сауны и бассейна позволит детям и персоналу расслабиться и насладиться процедурами отдыха и восстановления», — говорится в объявлении.
В коттедже выполнен эксклюзивный дизайнерский ремонт. На территории участка нашлось место для фонтана, теплицы и огорода. Дети, по словам продавца, смогут наслаждаться здесь красотой окружающей среды.
«Коттеджный поселок полностью сформирован, имеет асфальтированные дороги и собственную управляющую компанию. Вся инфраструктура поселка находится на балансе города, что гарантирует надежность и качество обслуживания», — добавляет продавец.
Напомним, ранее Город55 рассказывал о продаже в Омске гостиничного комплекса «Камелот». Медицинскую косметологическую клинику, ресторан, офисный центр и спа-комплекс отдают за 160 млн рублей.