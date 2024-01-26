Главу омского минфина Вадима Чеченко включили в правление фонда ОМС

На момент подписания постановления у директора фонда ОМС Владимира Спинова был один первый заместитель (Светлана Авралева) и два простых заместителя: Александр Трофимович и Елена Ряполова. Теперь в правлении появится еще и человек, представляющий интересы правительства региона.