Главу омского минфина Вадима Чеченко включили в правление фонда ОМС

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал вчера, 25 января, постановление «Об изменении состава правления территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области». Из документа следует, что в правлении появился новый замдиректора — Вадим Чеченко, региональный министр финансов и заместитель председателя облправительства.
На момент подписания постановления у директора фонда ОМС Владимира Спинова был один первый заместитель (Светлана Авралева) и два простых заместителя: Александр Трофимович и Елена Ряполова. Теперь в правлении появится еще и человек, представляющий интересы правительства региона.