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Вадим Чеченко

Главу омского минфина Вадима Чеченко включили в правление фонда ОМС

26 января 2024, 10:10
Фото: Город55
Вадим Чеченко

Главу омского минфина Вадима Чеченко включили в правление фонда ОМС

Министр стал одним из трех заместителей директора.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал вчера, 25 января, постановление «Об изменении состава правления территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области». Из документа следует, что в правлении появился новый замдиректора — Вадим Чеченко, региональный министр финансов и заместитель председателя облправительства.

На момент подписания постановления у директора фонда ОМС Владимира Спинова был один первый заместитель (Светлана Авралева) и два простых заместителя: Александр Трофимович и Елена Ряполова. Теперь в правлении появится еще и человек, представляющий интересы правительства региона.

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#Омск#Вадим Чеченко#Минфин#ОМС#Новости#Николай Эйхвальд
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